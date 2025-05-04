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CHP Genel Başkanı Özel'e saldırı: Sosyal medyadaki paylaşımlara inceleme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.05.2025 19:44 Güncelleme: 04.05.2025 19:47
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CHP Genel Başkanı Özel’e saldırı: Sosyal medyadaki paylaşımlara inceleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda 'CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özel’e saldırı: Sosyal medyadaki paylaşımlara inceleme CHP Genel Başkanı Özel’e saldırı: Sosyal medyadaki paylaşımlara inceleme CHP Genel Başkanı Özel’e saldırı: Sosyal medyadaki paylaşımlara inceleme
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