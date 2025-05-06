CHP’li Urla Belediyesi faiz batağında! Maaşlara para yok kaynaklar faize gidiyor

CHP'li Başkan Selçuk Balkan (ahaber.com.tr)

ÇOK SERT TEPKİ

2024 faaliyet raporu hakkında konuşan AK Parti Urla Belediye Meclis Üyesi Ümit Arslan, çok sert tepki gösterdi. Arslan, "Süslü kelimelere değil, rakamların yalın gerçeğine bakıyoruz. Belediyenin mali durumu kötü.Urla Belediyesinin faiz giderlerinin 3 milyon TL'den 11 milyon TL'ye çıktı. Bu, Urlalının parası hizmete değil faize akıtılmış demektir. Belediye, kendi bütçesini yönetememiş, beceriksizliğinin faturasını vatandaşın sırtına yüklemiştir" diye konuştu.

GİDERLER YÜZDE YÜZ ARTTI

Belediyenin mal ve hizmet alım giderlerinin yüzde yüzün üzerinde arttığına vurgu yapan Arslan, "Bu, kontrolsüz harcamanın açık itirafıdır. Bu artışın arkasında neyin olduğu açıklanmıyor. Urla İnşaat Turizm İnsan Kaynakları Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi (URİT) üzerinden yapılan istihdam ve yapılan ödemeler şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmıyor. Şeffaflık nerede? Bu şirkete ne kadar ödeme yapıldı? Toplam giderler 132 milyon TL'den 278 milyon TL'ye fırladı. Bu iki katına çıkan bütçeyle Urla'da ne değişti? Vatandaşın hayatında ne kolaylaştı?" ifadelerine yer verdi.