CHP'li Urla Belediyesi faiz batağında! Maaşlara para yok kaynaklar faize gidiyor
CHP'li Urla Belediyesi'nde yaklaşık 300 işçiye maaş farkı ödenemezken, 2024 faaliyet raporu mali tablonun ne denli bozulduğunu ortaya koydu. Rapora göre belediyenin kaynakları hizmete değil, ağırlıklı olarak faiz ödemelerine gitti.
İzmir'de geçtiğimiz aylarda yaklaşık 300 işçinin maaş farkı zammını ödeyemeyen CHP'li Urla Belediyesi'nde 2024 faaliyet raporu belediyedeki yönetim beceriksizliğini ortaya çıkardı. 2024 yerel seçimlerinde yüzde 70'in üzerinde oy alan CHP'li Başkan Selçuk Balkan Urla Belediyesi'ni mali açıdan her geçen gün daha da zora sokuyor.
ÇOK SERT TEPKİ
2024 faaliyet raporu hakkında konuşan AK Parti Urla Belediye Meclis Üyesi Ümit Arslan, çok sert tepki gösterdi. Arslan, "Süslü kelimelere değil, rakamların yalın gerçeğine bakıyoruz. Belediyenin mali durumu kötü.Urla Belediyesinin faiz giderlerinin 3 milyon TL'den 11 milyon TL'ye çıktı. Bu, Urlalının parası hizmete değil faize akıtılmış demektir. Belediye, kendi bütçesini yönetememiş, beceriksizliğinin faturasını vatandaşın sırtına yüklemiştir" diye konuştu.
GİDERLER YÜZDE YÜZ ARTTI
Belediyenin mal ve hizmet alım giderlerinin yüzde yüzün üzerinde arttığına vurgu yapan Arslan, "Bu, kontrolsüz harcamanın açık itirafıdır. Bu artışın arkasında neyin olduğu açıklanmıyor. Urla İnşaat Turizm İnsan Kaynakları Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi (URİT) üzerinden yapılan istihdam ve yapılan ödemeler şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmıyor. Şeffaflık nerede? Bu şirkete ne kadar ödeme yapıldı? Toplam giderler 132 milyon TL'den 278 milyon TL'ye fırladı. Bu iki katına çıkan bütçeyle Urla'da ne değişti? Vatandaşın hayatında ne kolaylaştı?" ifadelerine yer verdi.
HALA PERSONEL ALIMI YAPIYORLAR
Personel giderlerinin yüzde 40'ı aşmasına rağmen yeni alımların yapılmasını, kamu kaynaklarının israfı olarak nitelendiren Arslan, "Personel giderlerinin arttığı bir dönemde, hala alım yapılması kamu kaynaklarının pervasızca harcandığını gösteriyor. Eğlence vergisi tahsilatı, Urla gibi bir kent için komik bir rakam. Ya takip yapılmamıştır ya da birileri bilerek görmezden gelmiştir. Her iki durum da ağır bir yönetim zaafıdır. Belediyeye ait taşınmazlar ihale edilmek yerine keyfi şekilde kullandırılmaktadır." dedi.
O PARA NEREDE?
Planlanan ve gerçekleşen bütçe arasında yüzde 40'a yakın sapma olduğuna dikkat çeken Arslan, "Bu fark ya öngörüsüzlük ya da bilinçli manipülasyonun sonucudur. E-arşiv sistemi için bütçe ayrılmasına rağmen sistem kurulmadı. O para nerede? Urla halkı artık şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakatli bir yönetim istiyor. Bu faaliyet raporu, yönetimin 'faaliyet değil fiyasko' ürettiğinin en net kanıtıdır. Bu halk, günü geldiğinde bu hesabı mutlaka soracaktır" diye vurguladı.
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