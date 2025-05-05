Başkan Erdoğan'dan ATO'ya ziyaret!
Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinde ATO Başkanı Gürsel Baran ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde ATO Başkanı Gürsel Baran ile görüştü.
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