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Özgür Özel'e tokatlı saldırıda dikkat çeken detay! Saldırı planlı mıydı? İmamoğlu'na yakın o isim haftalar önce 4 Mayıs'ı işaret etmiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.05.2025 22:50 Güncelleme: 04.05.2025 23:09
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Özgür Özel’e tokatlı saldırıda dikkat çeken detay! Saldırı planlı mıydı? İmamoğlu’na yakın o isim haftalar önce 4 Mayıs’ı işaret etmiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu adlı saldırganın Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu silahla yaralayıp bıçakla öldürdüğü ortaya çıktı. Soruşturmanın sürdüğü olayda Ekrem İmamoğlu'na yakın biri ismin 14 Nisan 2025'te yaptığı paylaşım oldukça dikkat çekti. '4 Mayıs 2025 bir kırılım yaratabilir' ifadelerinin yer aldığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel'e bir mesaj ve saldırının planlı olup olmadığı konusunda tartışmalara neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından tokatlı saldırıya uğradı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TOKATLI SALDIRI

Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından tokatlı saldırıya uğradı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

SALDIRGAN EVLAT KATİLİ ÇIKTI!

Yapılan sorgulamada şüpheli S.T'nin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de (11) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlendi. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı, ilk belirlemelere göre akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Şüphelinin irtibatları, olayda azmettirici olup olmadığı gibi detayların da incelendiği belirtildi.

Fotoğraf- A HaberFotoğraf- A Haber

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİM HAFTALAR ÖNCE 4 MAYIS'I İŞARET ETMİŞ!

Olaya ilişkin soruşturma sürerken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu olan Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'a yakın bir isim olan Şöhret Can Kolsuz'un 14 Nisan 2025'te yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

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"KIRILIM YARATABİLİR"

CHP'li Kolsuz, bu paylaşımında "4 Mayıs 2025 bir kırılım yaratabilir" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım ile Özgür Özel'e bir mesaj verilip verilmediği ve saldırının planlı olup olmadığı konusunda tartışmaların odağına yerleşti.

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Özel'e tokatlı saldırı sonrası paylaşım yapan Kolsuz'un bu ifadeleri de dikkatlerde kaçmadı. Saldırıya ilişkin Kolsuz paylaşımında "CHP'nin ve muhalefetin o yumruk atan eli orada kıracak insan eksikliği var. Bu kadar naiflik fazla." ifadelerine yer verdi.

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Özgür Özel’e tokatlı saldırıda dikkat çeken detay! Saldırı planlı mıydı? İmamoğlu’na yakın o isim haftalar önce 4 Mayıs’ı işaret etmiş Özgür Özel’e tokatlı saldırıda dikkat çeken detay! Saldırı planlı mıydı? İmamoğlu’na yakın o isim haftalar önce 4 Mayıs’ı işaret etmiş Özgür Özel’e tokatlı saldırıda dikkat çeken detay! Saldırı planlı mıydı? İmamoğlu’na yakın o isim haftalar önce 4 Mayıs’ı işaret etmiş
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