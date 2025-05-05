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Özgür Özel'e tokatlı saldırıya ilişkin soruşturma genişliyor: Saldırganın gözaltı süresi uzatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.05.2025 09:52 Güncelleme: 05.05.2025 10:43
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Özgür Özel’e tokatlı saldırıya ilişkin soruşturma genişliyor: Saldırganın gözaltı süresi uzatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma töreni sonrası tokat atan şüphelinin gözaltı süresi bir gün uzatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın derinleştirilmesi gerekçesiyle bu kararı aldığını açıkladı. S.T'nin işlemleri Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumrukla saldıran zanlı hakkında gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi nedeniyle 1 gün uzatıldı.

Özgür Özel'e saldırı anı (DHA)Özgür Özel'e saldırı anı (DHA)

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özgür Özel'in bir saldırgan tarafından yumruklanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR! 1 GÜN UZATILDI

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan S.T'nin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Özgür Özel'e saldıran şahıs gözaltına alındı (AA)Özgür Özel'e saldıran şahıs gözaltına alındı (AA)

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yapılan sorgulamada şüpheli S.T'nin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de (11) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

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Özgür Özel’e tokatlı saldırıya ilişkin soruşturma genişliyor: Saldırganın gözaltı süresi uzatıldı Özgür Özel’e tokatlı saldırıya ilişkin soruşturma genişliyor: Saldırganın gözaltı süresi uzatıldı Özgür Özel’e tokatlı saldırıya ilişkin soruşturma genişliyor: Saldırganın gözaltı süresi uzatıldı
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