Beşiktaş’ta çöp yığınları oluştu! Vatandaş isyan etti: Biz artık bu işten bıktık

Beşiktaş’ta çöp yığınları oluştu (AA)

İşçilerin maaşlarının düzenli ödenmediği için çöplerin bu şekilde olduğunu düşündüklerini aktaran Karahan, yetkililerden bu konuda destek beklediklerini kaydetti.

Belediye başkanlarının bugüne kadar esnafın şikayetlerini dinlemediğini belirten Karahan, "Sadece bildikleri tek şey, en ufak bir şeyde, örneğin burada bir koltuk, sandalye koysak ceza yazmak. Hizmet olarak hiçbir şey görmedim. Özellikle AK Partili Belediyelerin yönettiği semtlerde yapılan hizmetleri görüyoruz. İnanın, şaşkınlık içinde kalıyoruz." diye konuştu.