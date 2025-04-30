Hindistan değil İzmir! Araba çöplerin içinde kayboldu! Yıllardır çözülemeyen sorun...
İzmir’in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi, yıllardır çözülmeyen çevre sorunlarıyla yeniden gündemde. Sitede biriken çöpler, yangın riskini artırırken, kötü koku ve görüntü kirliliği vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar bu manzarayı sosyal medyada paylaşarak, “Burası Hindistan değil, İzmir” diyerek isyan etti. İşte detaylar...
Dünyada kirli sokakları ile üne kavuşan Hindistan'ı aratmayan görüntüler Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de ortaya çıktı. Kötü kokan pis körfezinin yanı sıra çukurlarla dolu sokak ve caddeleriyle yıllardır sorunlarla boğuşan İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde çöp dağları oluştu.
ARABA ÇÖPÜN İÇİNDE KAYBOLMUŞ
Sitede biriken çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan çöp dağları yangın riskini de beraberinde getiriyor. Çaresiz kalan vatandaşlar, çöp dağlarını görüntüleyip, "Burası Hindistan değil İzmir, araba kaybolmuş ya çöpün içinde" ifadeleriyle isyan etti.
"EN UFAK KIVILCIMDA KÜL OLACAK"
O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Site esnafından Burhan Otsun, "Bizi yıllar önce buraya sürgün ettiler. Her taraf pislik içinde, kimsenin bir şey yaptığı yok. Geçen gün çöpler yandı. Birinin atölyesine sıçrasa ne olacaktı? Mahvolurduk. Hep pislik, hep pislik. Bunlar yanıcı ve tehlikeli maddeler. En ufak kıvılcımda burası kül olur. Sitenin her yerinde bu manzarayı görürsünüz. Değişen hiçbir şey yok" diye konuştu.
Sitede çalışan Derviş Ali (37) de "Çöplüğün içinde yaşıyoruz. Şu hale bakın rezil olmuşuz. Arabalar, insanlar çöplerden geçemiyor. Hep aynı sıkıntı var. Bir şeyler yapsınlar. Burası yanarsa çok kötü olur" dedi.
DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK
Resul Sevim ise atıkların çevreyi kirlettiğini ve riskli olduğunu vurgulayarak, "Buradaki atık artık büyük bir sorun haline geldi. Havalar ısındı yanından geçen bir insanın atacağı sigara izmariti ya da bir kıvılcımda yangın çıkabilir. Burada kaç defa, çıkan yangınlardan dolayı arabalar yandı. Bu işin sorumlusu kimse bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.
Öte yandan, sitenin daha önce de yine çöp dağları nedeniyle haber olduğu anlaşıldı. 2019'da aynı bölgede çekilen görüntülerle şimdi çekilen görüntüler, aradan geçen 6 yılda değişen bir şeyin olmadığını gözler önüne serdi.
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