Hindistan değil İzmir! Araba çöplerin içinde kayboldu! Yıllardır çözülemeyen sorun...

Çöp dağlarına yönelik Hindistan benzetmesi yapıldı (AA)

"EN UFAK KIVILCIMDA KÜL OLACAK"

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Site esnafından Burhan Otsun, "Bizi yıllar önce buraya sürgün ettiler. Her taraf pislik içinde, kimsenin bir şey yaptığı yok. Geçen gün çöpler yandı. Birinin atölyesine sıçrasa ne olacaktı? Mahvolurduk. Hep pislik, hep pislik. Bunlar yanıcı ve tehlikeli maddeler. En ufak kıvılcımda burası kül olur. Sitenin her yerinde bu manzarayı görürsünüz. Değişen hiçbir şey yok" diye konuştu.

Sitede çalışan Derviş Ali (37) de "Çöplüğün içinde yaşıyoruz. Şu hale bakın rezil olmuşuz. Arabalar, insanlar çöplerden geçemiyor. Hep aynı sıkıntı var. Bir şeyler yapsınlar. Burası yanarsa çok kötü olur" dedi.