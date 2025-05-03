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AFAD duyurdu: Tekirdağ'da 3,7 büyüklüğünde deprem | İstanbul'da da hissedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.05.2025 11:41 Güncelleme: 03.05.2025 12:00
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AFAD duyurdu: Tekirdağ’da 3,7 büyüklüğünde deprem | İstanbul’da da hissedildi

23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İstanbul bugün de sallandı. AFAD, İstanbul'da hissedilen depremin Tekirdağ'da meydana geldiğini ve büyüklüğünü de 3,7 olarak açıkladı.

23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İstanbul bugün de sallandı. Depremin İstanbul ve çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

AFAD duyurdu: Tekirdağ’da 3,7 büyüklüğünde deprem | İstanbul’da da hissedildi

AFAD DETAYLARI DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti.

Saat 11.36'da meydana gelen deprem 18 kilometre derinlikte oldu.

AFAD duyurdu: Tekirdağ’da 3,7 büyüklüğünde deprem | İstanbul’da da hissedildi

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.05.03 11:36:54 40.8230 28.1913 14.7 -.- 4.0 3.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.03 11:29:56 39.2457 29.0220 5.4 -.- 2.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 11:20:00 39.4172 24.2277 12.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.03 10:41:37 37.8965 28.7807 14.8 -.- 2.2 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.05.03 09:46:37 37.8848 28.7898 19.7 -.- 2.6 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.05.03 09:28:31 39.2407 29.0157 11.6 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 09:21:01 39.1867 29.0852 5.0 -.- 1.3 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 09:14:03 36.4865 25.7120 6.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.03 08:45:20 39.2268 29.0007 6.1 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 08:06:38 39.2590 29.0050 8.6 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

AFAD duyurdu: Tekirdağ’da 3,7 büyüklüğünde deprem | İstanbul’da da hissedildi


2025.05.03 07:59:48 38.0967 38.3160 5.0 -.- 2.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.03 07:32:57 37.8175 29.4885 5.0 -.- 1.5 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2025.05.03 06:58:04 37.9850 27.1207 5.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.03 06:25:59 39.2515 28.9597 9.1 -.- 1.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 06:24:04 38.3773 37.2600 9.7 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.03 06:04:53 39.2490 28.9942 4.8 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

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