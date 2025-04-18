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CHP'li Çiğli’de çöp dağları! Konteynerlerden sokağa taştı | Vatandaşlardan isyan: Sağlık açısından tehdit oluşturacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.04.2025 21:07 Güncelleme: 18.04.2025 21:22
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CHP’li Çiğli’de çöp dağları! Konteynerlerden sokağa taştı | Vatandaşlardan isyan: Sağlık açısından tehdit oluşturacak

CHP'li belediyelerde yaşanan çöp krizi devam ediyor. İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle çöp toplama hizmeti aksadı. Çöpler, konteyneri aşarak kaldırım ve yollara taştı.Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlardan Baran Tuncel, 'Havalar ısınmaya başladığı için biriken çöpler sağlık açısından tehdit oluşturacak. Sorunun kısa zamanda çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz.' dedi.

CHP'li belediyelerde çöp krizleri yaşanmaya devam ediyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Çiğli Belediyesine bağlı ÇİBEL AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 10 No'lu Şube arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde uzlaşıya varılamayınca, işçiler greve başladı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

İş bırakma kararı sonrası bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöpler, konteyneri aşarak kaldırım ve yollara taştı.

Küçükçiğli Pazar Yeri'nde ise pazarcı esnafının tezgahlarını kaldırdığı alanda çöplerin temizlenmediği görüldü.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlardan Baran Tuncel, gazetecilere, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini söyledi.

"SAĞLIK AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURACAK"
Grev kararının halkı etkilediğini belirten Tuncel, "Havalar ısınmaya başladığı için biriken çöpler sağlık açısından tehdit oluşturacak. Sorunun kısa zamanda çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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CHP’li Çiğli’de çöp dağları! Konteynerlerden sokağa taştı | Vatandaşlardan isyan: Sağlık açısından tehdit oluşturacak CHP’li Çiğli’de çöp dağları! Konteynerlerden sokağa taştı | Vatandaşlardan isyan: Sağlık açısından tehdit oluşturacak CHP’li Çiğli’de çöp dağları! Konteynerlerden sokağa taştı | Vatandaşlardan isyan: Sağlık açısından tehdit oluşturacak

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