Sarıyer’de korku dolu anlar! Yol çöktü doğal gaz patladı

Sarıyer'de yol çöktü (DHA)

A HABER OLAY YERİNDE

A Haber muhabiri Kübra Kılıç olay yerinden son detayları aktardı.

Kılıç, "Can kaybı yaşanmadı. Aslında bu olay gece saatlerinde meydana gelmiş. İlk önce yoldan 3 tane araç geçiyor. Araç geçtikten sonra istinat duvarında çökme meydana geliyor. İstinat duvarı çöktükten sonra yolunda altında toprak kayması meydana gelince yol da tamamen çöküyor. Hemen yanında iş yerleri var. Bu yolda gidiş geliş mevcut. Yolun iki şeride de çöküyor. Şuanda toprak kayması devam ettiği için bu sokak trafiğe kapatıldı. Yolun hemen ilerisinde ise basınçtan dolayı doğal gaz borusu patladı. Ekipler buraya da müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.