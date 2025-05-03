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Sarıyer'de korku dolu anlar! Yol çöktü doğal gaz patladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.05.2025 07:54 Güncelleme: 03.05.2025 09:21
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Sarıyer’de korku dolu anlar! Yol çöktü doğal gaz patladı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde yol çökerken, sıkışma nedeniyle doğal gaz patlaması meydana geldi. Çökme nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç olay yerinden detayları aktardı.

Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde saat 02.41'de yolda çökme meydana geldi. Eski Büyükdere Caddesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında yaşanan çökmede ölen ya da yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ! CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Olay saat 02.41'de Sarıyer'de Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Yolda meydana gelen çökmemenin ardından olay yerine itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de yol çöktü (DHA)Sarıyer'de yol çöktü (DHA)

Doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelirken İGDAŞ ekipleri doğal gazı kesti.

Sarıyer'de yol çöktü (DHA)Sarıyer'de yol çöktü (DHA)

Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede polis ve ekiplerin bekleyişi sürüyor.

Sarıyer'de yol çöktü (DHA)Sarıyer'de yol çöktü (DHA)

A HABER OLAY YERİNDE

A Haber muhabiri Kübra Kılıç olay yerinden son detayları aktardı.

SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ!

Kılıç, "Can kaybı yaşanmadı. Aslında bu olay gece saatlerinde meydana gelmiş. İlk önce yoldan 3 tane araç geçiyor. Araç geçtikten sonra istinat duvarında çökme meydana geliyor. İstinat duvarı çöktükten sonra yolunda altında toprak kayması meydana gelince yol da tamamen çöküyor. Hemen yanında iş yerleri var. Bu yolda gidiş geliş mevcut. Yolun iki şeride de çöküyor. Şuanda toprak kayması devam ettiği için bu sokak trafiğe kapatıldı. Yolun hemen ilerisinde ise basınçtan dolayı doğal gaz borusu patladı. Ekipler buraya da müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

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