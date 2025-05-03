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Polisin üzerine araç süren CHP şoförü: Milletvekilleri yola devam etmemi söyledi

Polisin üzerine araç süren CHP şoförü: Milletvekilleri yola devam etmemi söyledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 09:58
CHP'li vekilleri taşıyan otobüsün şoförü polisin “dur” ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürmüştü. Hakkında, "Birden fazla görevli memura mukavemet" suçundan yurt dışı yasağı ve konutu terk etmeme tedbiri uygulandı. Otobüsü polislerin üzerine süren şoför ifadesinde neler anlattı? Detayları A haber muhabiri İlter Yeşiltaş anlattı.
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Polisin üzerine araç süren CHP şoförü: Milletvekilleri yola devam etmemi söyledi
Milletvekilleri yola devam etmemi söyledi
"Milletvekilleri yola devam etmemi söyledi"
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