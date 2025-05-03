03 Mayıs 2025, Cumartesi
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Polisin üzerine araç süren CHP şoförü: Milletvekilleri yola devam etmemi söyledi
CHP'li vekilleri taşıyan otobüsün şoförü polisin “dur” ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürmüştü. Hakkında, "Birden fazla görevli memura mukavemet" suçundan yurt dışı yasağı ve konutu terk etmeme tedbiri uygulandı. Otobüsü polislerin üzerine süren şoför ifadesinde neler anlattı? Detayları A haber muhabiri İlter Yeşiltaş anlattı.