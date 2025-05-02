Ankara'da CHP otobüsünün şoförü polisin üzerine sürdü! Bakan Yerlikaya'dan açıklama...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, eski Meclis binasına doğru ilerleyen CHP otobüsünü kullanan G.G., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdü. Bu olay sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, G.G. hakkında ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararı verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü de olayla ilgili, G.G.'nin polis memuruna aracını sürerek saldırdığı, memurun son anda kaçabildiği ve araç sürücüsüne karşı 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Yerlikaya ise saldırının sadece polise değil, devletin huzur ve güvenliğine yapılmış bir tehdit olduğunu vurguladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, eski Meclis binasına girmek üzere yola çıkan heyet taşıyan CHP otobüsünü kullanan G.G., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdü.
EV HAPSİ VERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu şahsa yurtdışı yasağıyla birlikte ev hapsi verildiğini duyurdu. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "23/04/2025 tarihinde sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren şüpheli G.G. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, yapılan sorgusu sonucunda şüpheli hakkında Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte konutu terk etmeme tedbiri uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
"POLİSİMİZ SON ANDA KAÇARAK EZİLMEKTEN KURTULDU"
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, "girişinin ve bulunmasının yasak olduğu" Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır. Sürücü, görevli polis memurumuzun "dur" ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
BAKAN YERLİKAYA: HUKUK KARŞISINDA HAK ETTİKLERİ YANITI ALACAKLAR
İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır." ifadelerini kullandı.
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