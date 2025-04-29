29 Nisan 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da 6.2'lik deprem sonrası bir bina tahliye edildi

İstanbul’da 6.2'lik deprem sonrası bir bina tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.04.2025 02:10
ABONE OL
İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası bir bina tahliye edildi

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Küçükçekmece’de riskli olduğu değerlendirilen 5 katlı bina tahliye edildi.

İstanbul'da 23 Nisan günü Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Küçükçekmece ilçesinde bulunan 5 katlı bir bina, yapılan incelemeler sonucu riskli bulunarak tedbir amacıyla tahliye edildi. Olası tehlikelere karşı çevrede güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'da 23 Nisan'da Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Küçükçekmece Yeni Mahalle 3. Çeşme Sokak'ta bulunan 5 katlı bina, yetkililer tarafından yapılan kontroller sonucunda riskli olarak değerlendirildi. Deprem sonrası yapılan incelemelerde binanın yapısal durumunda oluşabilecek tehlikelere karşı önlem alınması gerektiği kanaatine varıldı. Bunun üzerine aynı gün içinde bina tahliye edildi.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

Tahliyenin ardından, Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri tarafından binanın bulunduğu sokağın bir kısmı şeritlerle kapatılarak güvenlik önlemi sağlandı. Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmamak adına sokakta geçişler kontrollü şekilde sağlanırken, binanın durumu ile ilgili detaylı teknik incelemenin devam ettiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası bir bina tahliye edildi İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası bir bina tahliye edildi İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası bir bina tahliye edildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör