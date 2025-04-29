İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası bir bina tahliye edildi

İstanbul'da 23 Nisan günü Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Küçükçekmece ilçesinde bulunan 5 katlı bir bina, yapılan incelemeler sonucu riskli bulunarak tedbir amacıyla tahliye edildi. Olası tehlikelere karşı çevrede güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'da 23 Nisan'da Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Küçükçekmece Yeni Mahalle 3. Çeşme Sokak'ta bulunan 5 katlı bina, yetkililer tarafından yapılan kontroller sonucunda riskli olarak değerlendirildi. Deprem sonrası yapılan incelemelerde binanın yapısal durumunda oluşabilecek tehlikelere karşı önlem alınması gerektiği kanaatine varıldı. Bunun üzerine aynı gün içinde bina tahliye edildi.