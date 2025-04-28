Emniyet Genel Müdürlüğü’nden jammer açıklaması: Belediye başkanları kullanamaz suçtur

Bunun üzerine jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili açıklama yapılmasının uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 2. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı jammer kullanabilir. Bu bağlamda, belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında jammer kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 124. maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik jammer ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır."

İLK DETAYLAR A HABER'DE

Konuya ilişkin A Haber ekranlarından konuşan A Haber muhabiri Mehmet Karataş şu ifadeleri kullandı:

OTEL VE CHP'NİN ÇELİŞKİSİ JAMMER AÇIKLAMASI

Emniyet belediyelerin jammer kullanma hakkının olmadığını açıkladı. Bu jammer konusu giderek bir karmaşık bir hal almaya başladı. Çünkü bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bavulların içerisinde jammerlar olduğunu söyledi.

Ama otelde öbür tarafında bir açıklama yapıyor ve 'Otelimizde hiçbir tarihte bu jammerların kullanılmasına müsaade etmedik' diyor. Şimdi ortada büyük bir muamma var. Eğer zaten otel kullandırmışsa zaten suç işlediğini bugünkü gelen açıklamadan anlıyoruz. Emniyet'ten gelen bir açıklama ve işin özetinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değil hiçbir belediyenin ya da hiçbir belediye başkanının bu jammerları kullanma gibi bir yetkisinin olmadığını görüyoruz.

EKREM İMAMOĞLU RESMİ KORUMALARI OTELE ALMIYOR

Eğer ki o tarihte kullanılmışsa Özgür Çelik'in dediği gibi doğruysa zaten burada suç işlenmiştir. Eğer kullanılmadıysa 'O bavulların içerisinde ne vardı?' diye tekrar sormak gerekiyor. Koruma polislerinin güvenlik kameralarını bantlama gibi bir yetkisi de yok eğitimi de yok.

Zaten Ekrem İmamoğlu can güvenliği sebebiyle kendisine tahsis edilen resmi korumaları da buraya almıyor. Burada ne oluyor? Aslında bir güvenlik zafiyetine kendisi yol açıyor. Ama biraz daha ileri gidiyorlar ve Çağlar Türkmen tarafından güvenlik kameraları bantlanıyor.