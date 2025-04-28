Emniyet Genel Müdürlüğü'nden jammer açıklaması: Belediye başkanları kullanamaz suçtur
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir otelde güvenlik kameralarını kapattırarak yaptığı toplantı ve ardından iki valizle çıkışı gündem oldu. İBB Başkanı Özgür Çelik, valizlerde jammer cihazı olduğunu ve güvenlik kaygısıyla kameraların kapatıldığını savundu. Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'Belediye Başkanları jammer kullanamaz, yetkisiz kullanmak suçtur' denildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş yaşananları yorumlarken resmi koruma polisleri otele alınmadığını ve sadece özel korumalar müdahale ettiğinin altını çizdi. Karataş eğer jammer kullanıldığı tespit edilirse haberleşme hakkının ihlali nedeniyle cezai sorumluluk doğacağını vurguladı.
Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki kameraları karartıp yaptığı toplantıdan iki sır valizle çıkmasına ilişkin yayınlanan görüntüler gündem oldu.
"VALİZLERDE JAMMER VARDI"
Özgür Çelik'in İmamoğlu'nun terör ve güvenlik endişesi nedeniyle güvenlik kameralarının kapatıldığını ve valizlerde jammer taşındığı açıklamasına binlerce tepki mesajı geldi.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), belediye başkanları ve belediyelerin, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmadığını bildirdi.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 27 Nisan'da bazı basın yayın kuruluşlarında jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili bazı haberlerin yer aldığı belirtildi.
Bunun üzerine jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili açıklama yapılmasının uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 2. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı jammer kullanabilir. Bu bağlamda, belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında jammer kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 124. maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik jammer ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır."
İLK DETAYLAR A HABER'DE
Konuya ilişkin A Haber ekranlarından konuşan A Haber muhabiri Mehmet Karataş şu ifadeleri kullandı:
OTEL VE CHP'NİN ÇELİŞKİSİ JAMMER AÇIKLAMASI
Emniyet belediyelerin jammer kullanma hakkının olmadığını açıkladı. Bu jammer konusu giderek bir karmaşık bir hal almaya başladı. Çünkü bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bavulların içerisinde jammerlar olduğunu söyledi.
Ama otelde öbür tarafında bir açıklama yapıyor ve 'Otelimizde hiçbir tarihte bu jammerların kullanılmasına müsaade etmedik' diyor. Şimdi ortada büyük bir muamma var. Eğer zaten otel kullandırmışsa zaten suç işlediğini bugünkü gelen açıklamadan anlıyoruz. Emniyet'ten gelen bir açıklama ve işin özetinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değil hiçbir belediyenin ya da hiçbir belediye başkanının bu jammerları kullanma gibi bir yetkisinin olmadığını görüyoruz.
EKREM İMAMOĞLU RESMİ KORUMALARI OTELE ALMIYOR
Eğer ki o tarihte kullanılmışsa Özgür Çelik'in dediği gibi doğruysa zaten burada suç işlenmiştir. Eğer kullanılmadıysa 'O bavulların içerisinde ne vardı?' diye tekrar sormak gerekiyor. Koruma polislerinin güvenlik kameralarını bantlama gibi bir yetkisi de yok eğitimi de yok.
Zaten Ekrem İmamoğlu can güvenliği sebebiyle kendisine tahsis edilen resmi korumaları da buraya almıyor. Burada ne oluyor? Aslında bir güvenlik zafiyetine kendisi yol açıyor. Ama biraz daha ileri gidiyorlar ve Çağlar Türkmen tarafından güvenlik kameraları bantlanıyor.
ORTADA İŞLENMİŞ BİR SUÇ VAR!
Bu otel zincir bir otel olduğu için zaten mecburi olarak güvenlik kameralarını bulundurmak zorunda ve burada bulunan güvenlik kameraları kamuoyuna açık olduğu için sizin bunu kapatarak orada bulunan insanların herhangi başına gelebilecek bir durumda delil karartmaya gidecek bir eylemi yapıyorsunuz.
Öbür taraftan bu jammerların kullanılmasıyla ilgili de özellikle kamuya açık olan insanların bulunduğu bir ortamda zaten bunu kullanamazsınız ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de gelen açıklama açık ve net bir şekilde şunu ortaya koyuyor ki burada eğer kullanılmışsa suç işlenmiş. Çünkü insanların haberleşme hakkını orada engellemişsiniz. Diyelim ki; burada bu cihaz kullanıldı.
BANTÇI KORUMANIN İFADESİ!
Çağlar Türkmen yani şu anda ekranlarda gördüğümüz güvenlik kameralarını kapatan koruması. İfadesinde aynen şöyle söylüyor; Ekrem İmamoğlu'nun hangi kat ya da hangi katlarda kimlerle toplantı yaptığını bilmiyorum.
Eğer siz buradaki bantları kapatıyorsanız, peki üst katlarda bulunan güvenlik kameralarının kapatılıp kapatılmadığını bilmiyor musunuz? Ya da hangi katta olduğunu güvenlik ekibisiniz, korumasınız. Eğer siz Ekrem İmamoğlu'nun koruması olarak bir otelin içerisinde kendi başına bırakıldı ve gitti diye bırakıyorsanız, yine zaten bu çok da kabul edilir bir şey değil.
KAR CEFASINDA YABANCI BÜYÜKEÇLİ İLE BALIKÇI SEFASI!
Otel yönetimi kimin gelip gittiğini biliyor ve otelden benim aldığım bilgide "biz burada herhangi bir jammerın kullanılmasına müsaade etmedik" deniyor. Çağlar Türkmen toplantı katında bulunan kameralara bant çektiğini kabul etti. Ekrem İmamoğlu buraya geleceğinden dolayı kamera görüntülerini kapattıklarını söylüyor. Çünkü daha öncesinde hatırlayacaksınız Ekrem İmamoğlu İstanbul'a kar yağdığı bir günde, İstanbul'un gerçekten büyük bir çileyle baş başa kaldığı bir anda balıkçı restoranında bir yabancı büyükelçiyle beraber balık yedikleri görüntülenmişti.
KORUMA EKİBİ ÜLKE İÇİNDE DEVLET Mİ OLMUŞ?
İşte o görüntüden sonra Ekrem İmamoğlu'nun gideceği yerlerde kamera görüntüleri bantlanmaya başlanmış. Bu karar Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibi olarak alınmış. Ya siz koruma ekibisiniz, siz bu ülkede devlet misiniz? Yasaları siz mi belirliyorsunuz? Böyle bir hakkınız yok zaten. Yapamazsınız bunu. Kendi odanızda, kendi evinizde kapatabilirsiniz. Ama siz kamuya açık olan ve burada özellikle çokça sayıda insanın gidip gelebildiği ve yine zincir bir otelde bunu yapamazsınız.
RESMİ POLİSLERİ İÇERİ SOKMADILAR
Bakın burada iki türlü ihlali vardır. Bir tanesi idari, bir tanesi cezai. İdari olarak burası zincir bir otel ve hiçbir otelin de böyle bir eylem istese de kendisi de gerçekleştiremez. Çünkü kamera bulundurmak zorunda. Ekrem İmamoğlu buraya gidiyor diye kendi güvenlik koruma ekiplerinin böyle bir karar alma yetkisi yok. Kaldı ki siz zaten resmi değilsiniz, polis değilsiniz. Ve resmi olan polisi de zaten içeriye almıyorsunuz. Dışarıda bekletiyorsunuz.
TEKNİK OLARAK TESPİT EDİLECEK
Teknik olarak o gün orada jammer kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecek. Başsavcılık bunun soruşturmasını sürdürüyor. İstanbul polisi bununla ilgili çalışmasını sürdürüyor. Er ya da geç bu gerçekler ortaya çıkacak.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel yabancı, gayri resmi dinlemelere karşı bunun kullanıldığını söylüyor. Yani böyle bir şey kabul edilemez. Siz bunu kullanırken birçok kişinin de haberleşme yetkisini elinden almış oluyorsunuz. Böyle bir yetkiniz de yok.
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