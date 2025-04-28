6.2’lik artçı beklenen depremin şiddetini azaltır mı? Uzman isim A Haber’de açıkladı

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"FAY BOYU TEK BAŞINA BELİRLEYİCİ DEĞİL"

Prof. Dr. Serkan Irmak, birçok uzmanın sismolog olmadığı için fay boyu ve enerji ilişkisini doğrudan kurduğunu söyledi.

"Bir fayın boyu ne kadar büyükse, o kadar büyük deprem üretir" yaklaşımının yeterli olmadığını vurgulayan Irmak, depremdeki enerji boşalımı ve gerilme düşümünü etkileyen birçok faktör olduğunun altını çizdi.

Yakın tarihten örnekler veren Irmak, şöyle konuştu:

"17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi'nde 140 kilometrelik bir kırık oluştu ve depremin büyüklüğü 7.4'tü. 12 Kasım Düzce Depremi'nde ise 45 kilometrelik bir kırıkla 7.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu da gösteriyor ki kırığın boyunu belirleyecek çok fazla etken var. Dolayısıyla sadece fay uzunluğuna bakarak bir büyüklük tahmini yapmak doğru olmaz."

Irmak ayrıca, Adalar'ın kuzeyinden geçen fayla Büyükçekmece-Küçükçekmece hattına paralel fayın kırılmasının bile farklı etkiler yaratabileceğini ifade etti.

"2019 VE 2025 DEPREMLERİ BİRER İKAZDI"

Marmara'da büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirten Prof. Dr. Irmak, depremin büyüklüğünün 6.8 ile 7.2 arasında olacağını öngördü:

"Hem 2019'da hem de 2025'te yaşadığımız depremler bizim için birer provaydı. Eksiklerimizi görmek için birer uyarıydı. Ancak bundan sonra büyük Marmara Depremi mutlaka yaşanacak. Ne kadar çok tedbir alır ve hazırlık yaparsak bizim için o kadar iyi olur."

"İSTANBUL'UN FAYA UZAKLIĞI BİR AVANTAJ"

İstanbul'un bir avantajının, faya doğrudan temas etmemesi olduğunu söyleyen Irmak, yerleşim yerlerinin faya olan uzaklığının, yırtılmanın şekli ve özelliklerinin meydana gelen kayıpları ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Örnek olarak 1 Ekim 1995 Dinar Depremi'ni hatırlatan Irmak, "6.1 büyüklüğündeki Dinar Depremi'nde 90 kişi hayatını kaybetmişti. Burada da faya yakınlık ve zemin özellikleri kayıpları doğrudan etkiliyor" dedi.

Ayrıca bir binanın yıkılabilmesi için üç temel kriterin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Irmak, bunların; frekans içeriği, depremin şiddeti ve süresi olduğunu söyledi.

"6.2'LİK DEPREM ENERJİYİ BOŞALTMAZ"

Son zamanlarda yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin, beklenen büyük Marmara Depremi'nin enerjisini azaltıp azaltmadığına ilişkin tartışmalara da değinen Prof. Dr. Irmak, "Bir magnitüt değiştiğinde enerjide yaklaşık 32 katlık bir artış olur. Yani 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini boşaltabilmek için 6 büyüklüğünde yaklaşık 32 deprem yaşanması gerekir." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle küçük depremlerin büyük deprem riskini ortadan kaldırmadığını ifade etti.