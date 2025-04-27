İstanbul'da hissedilen bir deprem! Artçılar sürüyor
AFAD, Büyükçekmece'ye 21.08 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde yerin 9.36 kilometre altında saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın bilgilerine göre; Büyükçekmece'ye 21.08 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde yerin 9.36 kilometre altında saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-27
Saat:22:43:40 TSİ
Enlem:40.85667 N
Boylam:28.3475 E
Derinlik:9.36 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-04-27 22:43:4040.8566728.34759.36ML3.5Marmara Denizi - [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)Detay
2025-04-27 22:25:5638.1016738.453617.0ML1.2Çelikhan (Adıyaman)Detay
2025-04-27 22:23:2838.467539.316677.0ML1.5Hazar Gölü - [02.18 km] Sivrice (Elazığ)Detay
2025-04-27 22:07:2938.4666738.828337.0ML1.2Baskil (Elazığ)Detay
2025-04-27 22:03:5239.8247235.394446.99ML1.1Sorgun (Yozgat)Detay
2025-04-27 21:46:1838.3686138.937787.0ML2.2Sivrice (Elazığ)Detay
2025-04-27 21:44:4538.3883338.891677.42ML1.9Sivrice (Elazığ)Detay
2025-04-27 21:42:1838.5908339.517227.0ML1.1Merkez (Elazığ)Detay
2025-04-27 21:36:0140.8469428.460287.0ML1.6Marmara Denizi - [17.61 km] Büyükçekmece (İstanbul)Detay
2025-04-27 21:35:2138.4013938.906397.0ML1.7Sivrice (Elazığ)Detay
2025-04-27 21:27:1440.837528.433617.02ML2.1Marmara Denizi - [19.50 km] Büyükçekmece (İstanbul)Detay
2025-04-27 21:24:5440.0908328.7302811.29ML2.4Mustafakemalpaşa (Bursa)