27 Nisan 2025, Pazar
Haberler Eğitim Haberleri

İstanbul'daki depremin ardından ilk derste değişiklik: Afet Farkındalık Eğitimi verilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 26.04.2025 23:55
ABONE OL
İstanbul’daki depremin ardından ilk derste değişiklik: Afet Farkındalık Eğitimi verilecek

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime 2 gün ara verilmişti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak öğrenciler için ilk derste değişikliğe giderek 'Afet Farkındalık Eğitimi' verilmesine karar verildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü, İstanbul'da tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin 'Afet Farkındalık Eğitimi' olarak işlenmesine karar verdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, "çök, kapan, tutun" uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, afetlere karşı hazırlığın önemine dikkat çekti. Yentür, "Buradaki temel amacımız, meydana gelebilecek afetlerle ilgili olarak en önemli hususun eğitim olduğunu vurgulamak. Bilinçlendirme çalışmalarıyla hem afet risklerini azaltmayı hem de afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim ve öğretim sürecimizin doğal bir parçası olarak afet bilincini sürekli canlı tutuyoruz. Pazartesi günü öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızın afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemleri öğrenmelerini sağlayacak bir farkındalık çalışması yapacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, düzenlenecek sertifikalı programla ailelerin deprem konusunda bilinçlenmesi amaçladıklarını belirtti. (DHA) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, düzenlenecek sertifikalı programla ailelerin deprem konusunda bilinçlenmesi amaçladıklarını belirtti. (DHA)

'AİLELERİMİZİ AFETLERE KARŞI DAHA BİLİNÇLİ HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Yentür "Bundan sonraki süreçte yıl sonuna kadar tüm Okul Aile Birliği başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi, Milli Eğitim Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Afet Farkındalığı Eğitimi' modülüne dahil edeceğiz. 16 saatlik bu sertifikalı programla ailelerimizi de afetlere karşı daha bilinçli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim camiası olarak, afet gibi olağanüstü durumlarda her zaman tek yürek olmayı başaran güçlü bir aile olduğumuzu unutmadan çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’daki depremin ardından ilk derste değişiklik: Afet Farkındalık Eğitimi verilecek İstanbul’daki depremin ardından ilk derste değişiklik: Afet Farkındalık Eğitimi verilecek İstanbul’daki depremin ardından ilk derste değişiklik: Afet Farkındalık Eğitimi verilecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör