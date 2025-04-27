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Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Olumsuz bir durum var mı? Vali Hatipoğlu A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.04.2025 21:18 Güncelleme: 27.04.2025 22:09
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Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Olumsuz bir durum var mı? Vali Hatipoğlu A Haber’de

AFAD Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin AFAD tarafından yapılan açıklamada 'Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.' denildi. Ayrıca Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu A Haber'de açıklamasında ' Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. ' dedi.

AFAD Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.00'da yaşanan deprem yerin 11.31 km derinliğinde gerçekleşti.

ELAZIĞ'DA 4.9'LUK DEPREM!

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

(X)(X)

#DEPREM
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2025-04-27
Saat:21:09:37 TSİ
Enlem:38.39306 N
Boylam:38.91528 E
Derinlik:11.31 km

VALİ HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: HASAR İHBARI YAPILMADI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu açıklamasında "Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

(X)(X)

AFAD SON DEPREMLER

2025-04-27 21:09:37 38.39306 38.91528 11.31 MW 4.9 Sivrice (Elazığ)

2025-04-27 20:55:37 38.45667 37.49389 6.75 ML 2.5 Darende (Malatya)
2025-04-27 20:42:25 39.22556 28.98139 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-04-27 20:32:41 37.60944 35.86694 7.02 ML 1.1 Kozan (Adana)
2025-04-27 20:28:54 38.35167 28.28667 7.5 ML 1.0 Alaşehir (Manisa)
2025-04-27 20:28:51 39.22306 28.98917 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-04-27 20:24:07 39.20917 29.00917 7.01 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-04-27 20:19:29 37.38972 30.93639 7.01 ML 1.2 Sütçüler (Isparta)
2025-04-27 19:49:46 39.8925 39.07417 6.88 ML 1.5 Merkez (Erzincan)
2025-04-27 19:44:55 40.86306 28.41306 9.54 ML 2.5 Marmara Denizi - [17.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 19:35:31 39.23972 28.98639 7.52 ML 2.8 Simav (Kütahya)
2025-04-27 19:32:20 34.23222 25.5 4.56 ML 3.1 Akdeniz
2025-04-27 19:27:16 40.87722 28.495 6.92 ML 1.8 Marmara Denizi - [13.47 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 19:20:34 36.68556 25.69667 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-04-27 19:12:05 39.20194 28.985 7.0 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-04-27 19:11:03 39.21556 28.97056 5.69 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-04-27 19:08:21 40.83861 28.41722 7.01 ML 1.9 Marmara Denizi - [20.06 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 19:00:10 39.20722 28.97889 11.96 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2025-04-27 18:55:28 40.83306 28.36917 7.0 ML 3.0 Marmara Denizi - [22.39 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 18:54:39 37.87694 27.59278 7.62 ML 3.0 Germencik (Aydın)
2025-04-27 18:53:21 39.20833 28.95444 11.1 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-04-27 18:48:47 38.39139 30.42306 5.49 ML 1.7 Şuhut (Afyonkarahisar)
2025-04-27 18:28:55 37.40389 38.74083 7.0 ML 2.6 Karaköprü (Şanlıurfa)
2025-04-27 18:26:53 39.22583 28.97806 11.59 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-04-27 18:21:51 34.53528 33.9025 25.2 ML 3.2 Akdeniz
2025-04-27 17:58:59 39.20222 28.98778 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-04-27 17:56:21 38.15639 37.21917 7.02 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-04-27 17:53:58 37.95389 28.84389 7.01 ML 0.9 Sarayköy (Denizli)
2025-04-27 17:47:47 37.95917 28.85889 7.0 ML 1.0 Sarayköy (Denizli)
2025-04-27 17:44:03 39.17528 28.91694 7.29 ML 1.0 Simav (Kütahya)

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Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Olumsuz bir durum var mı? Vali Hatipoğlu A Haber’de Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Olumsuz bir durum var mı? Vali Hatipoğlu A Haber’de Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Olumsuz bir durum var mı? Vali Hatipoğlu A Haber’de
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