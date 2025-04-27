Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Olumsuz bir durum var mı? Vali Hatipoğlu A Haber’de

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#DEPREM

Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Sivrice (Elazığ)

Tarih:2025-04-27

Saat:21:09:37 TSİ

Enlem:38.39306 N

Boylam:38.91528 E

Derinlik:11.31 km

VALİ HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: HASAR İHBARI YAPILMADI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu açıklamasında "Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.