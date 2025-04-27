İstanbul'a acil deprem planı! İhtimaller tek tek hesaplandı
İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremin ardından AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı’nı (TAMP) Seviye 1 (S1) grubunda devreye aldı. Plana göre olası bir büyük depremde 18 il İstanbul için seferber olacak. Planda ilk hedefin 'hayat kurtarmak' olduğuna dikkat çekilirken; kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek, afet bölgesinin güvenliğini sağlamak, halk sağlığını korumak ve sürdürmek, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, ikincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak da hedefler arasında yer alıyor.
Türkiye Afet Müdahale Planı, Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK'lar ve gerçek kişileri kapsıyor.
TAMP'ın amacı afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasını belirlemek.
Planda ilk hedefin "hayat kurtarmak" olduğuna dikkat çekilirken; kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek, afet bölgesinin güvenliğini sağlamak, halk sağlığını korumak ve sürdürmek, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, ikincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak da hedefler arasında yer alıyor.
TÜM ÇALIŞMA GRUPLARI DEVREYE ALINIYOR
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Su baskını, orman yangını, biyolojik afet, salgın hastalık, kuraklık gibi afetlerde yer alacak çalışma gruplarının ayrıştırıldığı plana göre depremde tüm çalışma grupları devreye alınıyor. Planda, müdahale seviyeleri etki derecesi açısından dört gruba ayrılıyor. Seviye 1'de (S1) İl AFAD Merkezi faaliyete geçiyor, S2'de destek illerin takviyesi, S3'te ulusal destek, S4'te ise uluslararası destek devreye giriyor.
18 İL SEFERBER OLACAK!
Planda, yaşanacak herhangi bir afet karşısında zarar görecek illere karşılık destek illere de yer veriliyor. Buna göre, İstanbul'un birinci grup destek illeri Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun, Kayseri; ikinci grup destek illeri ise Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan.
GÖREV DAĞILIMI NASIL OLACAK?
TAMP'ta çalışma gruplarının ana ve destek çözüm ortakları da belirlenmiş durumda. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ulusal ve yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyondan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik, doğal gaz gibi enerji hatlarının onarımı, bu hizmetlerin normale dönmesini sağlamaya yönelik çalışmalardan; İçişleri Bakanlığı afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, asayişi, can ve mal güvenliğini, kullanılabilir yollarda trafik akışkanlığını sağlamaktan sorumlu. Plana göre hasar tespit, enkaz kaldırılması, yangın risklerine karşı müdahale çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine ediliyor. Afet bölgesinde beslenme hizmetleri Türk Kızılay, afetzedelere yönelik psikososyal destek, ayni bağışların toplanması ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunuyor.
İHTİMALLER HESAPLANDI
Çalışma gruplarının planları hazırlanırken üzerinde durulan varsayımların birkaçı şöyle:
- Muhtemel afetin geçmiş yıllarda o bölgede meydana gelen en büyük çaplı afetten daha büyük ve yaygın olabileceği, geçmişte bilinen afet hasarı olmasa dahi afet tehlike haritasındaki olası afetlerin meydana gelebileceği.
- Afetlerde yangınların çıkabileceği, sanayi ve enerji tesislerinde yangın, patlama, kimyasal sızma, akaryakıt veya petrol sızıntısı ve gaz kaçakları gibi ikincil afetler meydana gelebileceği, aynı anda birden fazla afetle birden mücadele edilmesi gerekebileceği.
- Kış ve yaz şartlarının genel hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçebileceği, yaz aylarında gerçekleşen bir afetin etkilerinin kış aylarında da devam edebileceği.
- Afetin ve varsa ikincil afetlerin etki alanının birden fazla ili kapsayacak büyüklükte olabileceği, bu nedenle destek illerin de yardımına ihtiyaç duyulabileceği.
- Olay bölgesinde incinebilir gruplar ve yabancı uyruklu kişilerin olabileceği.
OPERASYON SERVİSİ
TAMP'ta müdahale seviyesi ve olay türü mantığından hareketle operasyon servisi iki alt gruba ayrılmış durumda. Küçük çaptaki olaylar için minimum hizmetler göz önünde bulundurularak, "Acil Durum Hizmetleri", büyük çaptaki afetler dikkate alınarak "Ön İyileştirme Hizmetleri" alt servisi oluşturuldu.
Acil Durum Çalışma Grupları "haberleşme, nakliye, ulaşım altyapı, güvenlik ve trafik, yangın, arama ve kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme planlama"yı içerirken; Ön İyileştirme Çalışma Grupları'nda ise "barınma, beslenme, kimliklendirme-defin, altyapı, hasar tespit, tarım-orman, gıda su ve Hayvancılık, psiko-sosyal destek, enkaz kaldırma" grupları yer alıyor.
Ulusal düzeyde çalışma gruplarının yönetiminde, bakanlıkların ilgili Bakan yardımcıları veya görevlendirecekleri üst yönetici ve Türk Kızılay üst yöneticisi görev yapabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kariyer basamaklarını tırmanmaktan asla vazgeçmeyen o 4 burç! Hırsları onları zirveye taşıyor
- 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Pilotlar Günü sözleri ve kutlama mesajları
- Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığını açıkladı!
- Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? 26 Nisan Cumartesi maç programı
- 2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!
- Osman Boyner hayatını kaybetti! Osman Boyner kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
- Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı
- Optik illüzyon testi: Sadece %1’i 10 saniyede 3 farkı görebiliyor!
- 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 30 Nisan yarım gün mü?
- 81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye'nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!