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İstanbul'a acil deprem planı! İhtimaller tek tek hesaplandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.04.2025 06:58
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İstanbul’a acil deprem planı! İhtimaller tek tek hesaplandı

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremin ardından AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı’nı (TAMP) Seviye 1 (S1) grubunda devreye aldı. Plana göre olası bir büyük depremde 18 il İstanbul için seferber olacak. Planda ilk hedefin 'hayat kurtarmak' olduğuna dikkat çekilirken; kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek, afet bölgesinin güvenliğini sağlamak, halk sağlığını korumak ve sürdürmek, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, ikincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak da hedefler arasında yer alıyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı, Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK'lar ve gerçek kişileri kapsıyor.

İstanbul’a acil deprem planı (AA)İstanbul’a acil deprem planı (AA)

TAMP'ın amacı afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasını belirlemek.

İstanbul’a acil deprem planı (AA)İstanbul’a acil deprem planı (AA)

Planda ilk hedefin "hayat kurtarmak" olduğuna dikkat çekilirken; kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek, afet bölgesinin güvenliğini sağlamak, halk sağlığını korumak ve sürdürmek, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, ikincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak da hedefler arasında yer alıyor.

İstanbul’a acil deprem planı (AA)İstanbul’a acil deprem planı (AA)

TÜM ÇALIŞMA GRUPLARI DEVREYE ALINIYOR

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Su baskını, orman yangını, biyolojik afet, salgın hastalık, kuraklık gibi afetlerde yer alacak çalışma gruplarının ayrıştırıldığı plana göre depremde tüm çalışma grupları devreye alınıyor. Planda, müdahale seviyeleri etki derecesi açısından dört gruba ayrılıyor. Seviye 1'de (S1) İl AFAD Merkezi faaliyete geçiyor, S2'de destek illerin takviyesi, S3'te ulusal destek, S4'te ise uluslararası destek devreye giriyor.

İstanbul’a acil deprem planı (AA)İstanbul’a acil deprem planı (AA)

18 İL SEFERBER OLACAK!

Planda, yaşanacak herhangi bir afet karşısında zarar görecek illere karşılık destek illere de yer veriliyor. Buna göre, İstanbul'un birinci grup destek illeri Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun, Kayseri; ikinci grup destek illeri ise Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan.

İstanbul’a acil deprem planı (AA)İstanbul’a acil deprem planı (AA)

GÖREV DAĞILIMI NASIL OLACAK?

TAMP'ta çalışma gruplarının ana ve destek çözüm ortakları da belirlenmiş durumda. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ulusal ve yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyondan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik, doğal gaz gibi enerji hatlarının onarımı, bu hizmetlerin normale dönmesini sağlamaya yönelik çalışmalardan; İçişleri Bakanlığı afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, asayişi, can ve mal güvenliğini, kullanılabilir yollarda trafik akışkanlığını sağlamaktan sorumlu. Plana göre hasar tespit, enkaz kaldırılması, yangın risklerine karşı müdahale çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine ediliyor. Afet bölgesinde beslenme hizmetleri Türk Kızılay, afetzedelere yönelik psikososyal destek, ayni bağışların toplanması ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunuyor.

İstanbul’a acil deprem planı (AA)İstanbul’a acil deprem planı (AA)

İHTİMALLER HESAPLANDI

Çalışma gruplarının planları hazırlanırken üzerinde durulan varsayımların birkaçı şöyle:
- Muhtemel afetin geçmiş yıllarda o bölgede meydana gelen en büyük çaplı afetten daha büyük ve yaygın olabileceği, geçmişte bilinen afet hasarı olmasa dahi afet tehlike haritasındaki olası afetlerin meydana gelebileceği.
- Afetlerde yangınların çıkabileceği, sanayi ve enerji tesislerinde yangın, patlama, kimyasal sızma, akaryakıt veya petrol sızıntısı ve gaz kaçakları gibi ikincil afetler meydana gelebileceği, aynı anda birden fazla afetle birden mücadele edilmesi gerekebileceği.

İstanbul’a acil deprem planı (AA)İstanbul’a acil deprem planı (AA)

- Kış ve yaz şartlarının genel hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçebileceği, yaz aylarında gerçekleşen bir afetin etkilerinin kış aylarında da devam edebileceği.
- Afetin ve varsa ikincil afetlerin etki alanının birden fazla ili kapsayacak büyüklükte olabileceği, bu nedenle destek illerin de yardımına ihtiyaç duyulabileceği.
- Olay bölgesinde incinebilir gruplar ve yabancı uyruklu kişilerin olabileceği.


İstanbul’a acil deprem planı (AA)İstanbul’a acil deprem planı (AA)

OPERASYON SERVİSİ

TAMP'ta müdahale seviyesi ve olay türü mantığından hareketle operasyon servisi iki alt gruba ayrılmış durumda. Küçük çaptaki olaylar için minimum hizmetler göz önünde bulundurularak, "Acil Durum Hizmetleri", büyük çaptaki afetler dikkate alınarak "Ön İyileştirme Hizmetleri" alt servisi oluşturuldu.

Acil Durum Çalışma Grupları "haberleşme, nakliye, ulaşım altyapı, güvenlik ve trafik, yangın, arama ve kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme planlama"yı içerirken; Ön İyileştirme Çalışma Grupları'nda ise "barınma, beslenme, kimliklendirme-defin, altyapı, hasar tespit, tarım-orman, gıda su ve Hayvancılık, psiko-sosyal destek, enkaz kaldırma" grupları yer alıyor.

Ulusal düzeyde çalışma gruplarının yönetiminde, bakanlıkların ilgili Bakan yardımcıları veya görevlendirecekleri üst yönetici ve Türk Kızılay üst yöneticisi görev yapabilir.

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