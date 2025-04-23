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İstanbul'da 6.2'lik depremin sesi ortaya çıktı! "Sessiz sakin başlayıp..."

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 23.04.2025 20:47 Güncelleme: 23.04.2025 21:01
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İstanbul’da 6.2’lik depremin sesi ortaya çıktı! Sessiz sakin başlayıp...

İstanbul'da bugün saat 12.49'da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem vatandaşlarda korku ve paniğe neden olurken vatandaşlar sokaklara akın etti. O korku dolu depremin de sesi ortaya çıktı. Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, 'Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir' şeklinde konuştu. İşte o ses...

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. AFAD, Marmara Denizi'nde saat 15.12'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.

6.2'LİK DEPREMİN SESİ KAYDEDİLDİ!

SİSMİK SİNYALLER İŞİTİLEBİLİR ŞEKLE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, Silivri açıklarındaki depreme ilişkin sismik verileri analiz etti. Uzmanlar, depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyonun Doğu-Batı bileşeninden elde edilen sismik sinyali işitilebilir forma dönüştürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, "6.2 Mw büyüklüğündeki depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyona ait Doğu-Batı bileşenli deprem sinyali analizi ve işitilebilir ses formu. Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir. Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Deprem ses fenomeni sismolojide kantitatif bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp, yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür" dedi.

İstanbulda 6,2lik depremİstanbulda 6,2lik deprem İSTANBUL'DA 6,2'LİK DEPREM

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İstanbul’da 6.2’lik depremin sesi ortaya çıktı! Sessiz sakin başlayıp... İstanbul’da 6.2’lik depremin sesi ortaya çıktı! Sessiz sakin başlayıp... İstanbul’da 6.2’lik depremin sesi ortaya çıktı! Sessiz sakin başlayıp...

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