İstanbul’da 6.2’lik depremden sonra gözler Marmara’da: Bu beklenen büyük deprem mi?
İstanbul’da dün saat 12.49’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe neden oldu. Vatandaşlar sarsıntının ardından sokaklara çıkarken, kamuoyunda yine aynı soru gündeme geldi: Bu, beklenen büyük Marmara depremi mi? A Haber canlı yayınına katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, hem gerçekleşen depremin özelliklerine hem de Marmara bölgesinde beklenen olası büyük depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ersoy, özellikle Kuzey Anadolu Fayı’nın potansiyeli üzerinde durarak, 'Doğrultu atımlı fayların, dünyanın neresinde olursa olsun, üretebileceği en büyük deprem 8 büyüklüğündedir. Bu bilimsel bir sınırlamadır' ifadelerini kullandı.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden Marmara'ya çevrildi. "Büyük İstanbul depremi yaklaştı mı?" sorusu bir kez daha gündeme gelirken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgedeki en yüksek olası deprem büyüklüğüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
KUZEY ANADOLU FAYI TEK PARÇA DEĞİL
Kuzey Anadolu Fayı'nın uzunluğuna ilişkin bilgi veren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, söz konusu fayın Doğu Anadolu'da Bingöl Karlıova'dan başlayıp, Kuzey Anadolu boyunca çizip İzmit Körfezi'nden Saros Körfezine kadar ilerlediğini belirtti. Yaklaşık 1500 kilometre uzunluğuna bir fay zonundan bahseden Ersoy, bu fayın tek parça olmadığını belirterek şöyle konuştu:
"Burada vatandaşın kafasında şöyle yanılgılar olabiliyor: Bir bütün halinde bir uçta kırılıyorsa diğer uçta da kırılır. Hatta bugünkü söylemlerde 'Kumburgaz Fayı' dendiği zaman herkes dedi ki, 'Bu Kuzey Anadolu Fayı değil miydi? Kumburgaz Fayı nereden çıktı? Farklı bir yerde oldu o zaman bu değil.' Hayır, hepsi aynı yerde oluyor. Biz bu uzunluktaki fayları segmentlere ayırıyoruz. Hepsinin bulunduğu bölgeye göre adları var: Kumburgaz Fayı, Adalar Fayı gibi… Bu deprem, Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleşti ve yaklaşık bu depremin olduğu yerle artçı depremlerin olduğu yer arasındaki mesafe 11,5 kilometre civarında. Yarın kuvvetle muhtemel AFAD Bilim Kurulu açıklama yapacak. Bu olanların bütününü ele alan öngörüler söylenecek"
GEÇMİŞ DEPREMLER VE SİSMİK BOŞLUKLAR
1912'de meydana gelen Şarköy-Mürefte depreminde kırılan fayın şimdiki depreme yakın yerde olduğunun bilindiğini söyleyen Prof. Dr. Ersoy, şöyle devam etti:
"1999'da Kocaeli depreminin gösterdiğimiz noktada olduğunu ve İzmit Körfezi'nin çıkışında hareketlendiğini biliyoruz. Başka ne biliyoruz? 1912'de Şarköy-Mürefte depreminin geldiğini, burada Tekirdağ açıklarında, şimdiki depreme yakın yerde bittiğini biliyoruz. Şimdi bu iki büyük deprem arasındaki mesafe, kırılmaya aday. Kırılmaya aday, sismik boşluk diye ilan edebileceğimiz, gelecekte de 7'nin üzerinde deprem oluşturabileceğini düşündüğümüz — ki neden? Geçmişte de bu bölgelerde büyük depremler var. Bunların periyotlarının dolduğunu düşündüğümüz için diyoruz ki: Gelecekte 7'den büyük bir deprem olabilir. O gün göre de bu aktiviteler çok normal. Yani "bekler bekler 7 olur" değil, bazen 6.2 de önden olabilir"
DEPREM ENERJİSİ VE LOGARİTMİK ARTIŞ
Meydana gelen depremlerde büyüklüklerin arasındaki farka ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ersoy, 7 ile 6 büyüklüğünde bir depremin arasındaki logaritmik farkın 32 kat olduğunu söyledi. Ersoy, "Enerji miktarı konusunda uzman arkadaşım daha iyi bilir ama 7 ile 6 arasında fark 32 kat. Bir enerji farklılığı var. Dolayısıyla arada 1 puan fark var gibi düşünmemek gerekiyor. Yani bu logaritmik olarak artıyor. Mesela 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini alması için 900 tane 5 büyüklüğünde deprem olması gerek. Dolayısıyla bu depremleri çok rahatlatıcı şeyler olarak düşünmek yanlış olur. Bu bölgenin dinamik, aktif, canlı olduğunu bir göstergesidir. Bunun akabinde daha büyük bir deprem olur demek de şu anda bir kehanet. Bu doğru değil. Olmaz demiyorum ama olur da demiyorum. Bizim bu aşamada ne yapmamız gerekiyor? Bu 6.2'den sonra artçıların nerede seyrettiği, harita üzerinde nerelerde görüldüğü, daha doğuya gidiyor mu, bunlara göre belki yeni yorumlar yapabiliriz. Bugünkü depremler oldukça büyük depremlerdi. Yani büyük derken 4 üzeri büyüklüklerden bahsediyorum. Hatta bir tanesi 5.9'du." diye konuştu.
TÜRKİYE'DE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMAZ
Türkiye'de meydana gelebilecek en büyük deprem büyüklüğünün ne olacağına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Ersoy, "Burada şunu belirtmek istiyorum: Doğrultu atımlı fayların dünyada nerede olursa olsun en büyük deprem üretme kapasitesi 8'dir. 8'den büyük olmaz. Bizde, Türkiye toprakları üzerinde, Japonya veya Şili'deki gibi 9 büyüklüğünde deprem olmaz" diye belirtti.
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