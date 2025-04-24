İstanbul’da 6.2’lik depremden sonra gözler Marmara’da: Bu beklenen büyük deprem mi?

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden Marmara'ya çevrildi. "Büyük İstanbul depremi yaklaştı mı?" sorusu bir kez daha gündeme gelirken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgedeki en yüksek olası deprem büyüklüğüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KUZEY ANADOLU FAYI TEK PARÇA DEĞİL

Kuzey Anadolu Fayı'nın uzunluğuna ilişkin bilgi veren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, söz konusu fayın Doğu Anadolu'da Bingöl Karlıova'dan başlayıp, Kuzey Anadolu boyunca çizip İzmit Körfezi'nden Saros Körfezine kadar ilerlediğini belirtti. Yaklaşık 1500 kilometre uzunluğuna bir fay zonundan bahseden Ersoy, bu fayın tek parça olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Burada vatandaşın kafasında şöyle yanılgılar olabiliyor: Bir bütün halinde bir uçta kırılıyorsa diğer uçta da kırılır. Hatta bugünkü söylemlerde 'Kumburgaz Fayı' dendiği zaman herkes dedi ki, 'Bu Kuzey Anadolu Fayı değil miydi? Kumburgaz Fayı nereden çıktı? Farklı bir yerde oldu o zaman bu değil.' Hayır, hepsi aynı yerde oluyor. Biz bu uzunluktaki fayları segmentlere ayırıyoruz. Hepsinin bulunduğu bölgeye göre adları var: Kumburgaz Fayı, Adalar Fayı gibi… Bu deprem, Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleşti ve yaklaşık bu depremin olduğu yerle artçı depremlerin olduğu yer arasındaki mesafe 11,5 kilometre civarında. Yarın kuvvetle muhtemel AFAD Bilim Kurulu açıklama yapacak. Bu olanların bütününü ele alan öngörüler söylenecek"