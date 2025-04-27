Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik! PKK iki ay içinde silah bırakacak

DEM Parti İmralı heyeti (AA)



ÖNCE SİLAH BIRAKMA SONRA ADIMLAR

DEM Parti geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı ile görüşüp hasta mahkumlar ve terörist başı Öcalan'ın durumu ile ilgili taleplerde bulundu. DEM Parti'nin talepleri arasında Öcalan'a bir sekreterya verilmesi, İmralı'da kalanların sayısının arttırılması (100 kişi gibi), gazeteciler ile görüşmesine izin verilmesi gibi konular bulunuyor. Ancak bu istekler ancak silahlar bırakıldıktan sonra gündeme gelebilecek. Devlet daha önce bu tür konularda adım atılmaması konusunda kararlı. DEM Parti, örgüt üyesi olmaya ilişkin maddelerde de bazı değişiklikler yapılmasını istiyor.