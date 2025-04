Grand Kartal Otel yangını! 78 kişiye mezar olmuştu görüntüleri ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin çarpıcı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

A Haber'in ulaştığı görüntülerde, facianın nasıl başladığı an be an kaydedildi. Otelin restoran bölümündeki güvenlik kamerası kayıtlarına göre, mutfakta bulunan elektrikli ızgaradan dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde dumanların restoranı sardığı ve alevlerin yükseldiği görüldü.