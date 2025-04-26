Grand Kartal Otel yangını! 78 kişiye mezar olmuştu görüntüleri ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan ve 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Elektrikli ızgaradan yükselen dumanların kısa sürede restoranı sardığı ve personelin panik içinde kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin çarpıcı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
A Haber'in ulaştığı görüntülerde, facianın nasıl başladığı an be an kaydedildi. Otelin restoran bölümündeki güvenlik kamerası kayıtlarına göre, mutfakta bulunan elektrikli ızgaradan dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde dumanların restoranı sardığı ve alevlerin yükseldiği görüldü.
Görüntülerde, yükselen dumanlar ve alevler nedeniyle personelin paniğe kapıldığı ve alanı hızla terk etmeye çalıştığı anlar da yer aldı. Kaçış sırasında yaşanan panik dikkat çekerken, dakikalar içinde alevlerin otel geneline yayıldığı ve yangının kontrolden çıktığı anlar kaydedildi.
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