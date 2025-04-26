Grand Kartal Otel yangını! 78 kişiye mezar olmuştu görüntüleri ortaya çıktı

Yangının ilk anları böyle kaydedildi (ahaber.com.tr)

Görüntülerde, yükselen dumanlar ve alevler nedeniyle personelin paniğe kapıldığı ve alanı hızla terk etmeye çalıştığı anlar da yer aldı. Kaçış sırasında yaşanan panik dikkat çekerken, dakikalar içinde alevlerin otel geneline yayıldığı ve yangının kontrolden çıktığı anlar kaydedildi.