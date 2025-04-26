26 Nisan 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Grand Kartal Otel yangını! 78 kişiye mezar olmuştu görüntüleri ortaya çıktı

Grand Kartal Otel yangını! 78 kişiye mezar olmuştu görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 26.04.2025 17:53
ABONE OL
Grand Kartal Otel yangını! 78 kişiye mezar olmuştu görüntüleri ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan ve 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Elektrikli ızgaradan yükselen dumanların kısa sürede restoranı sardığı ve personelin panik içinde kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin çarpıcı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KARTALKAYA'DA ALEVLERİN ÇIKIŞ ANLARI!

A Haber'in ulaştığı görüntülerde, facianın nasıl başladığı an be an kaydedildi. Otelin restoran bölümündeki güvenlik kamerası kayıtlarına göre, mutfakta bulunan elektrikli ızgaradan dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde dumanların restoranı sardığı ve alevlerin yükseldiği görüldü.

Yangının ilk anları böyle kaydedildi (ahaber.com.tr)Yangının ilk anları böyle kaydedildi (ahaber.com.tr)

Görüntülerde, yükselen dumanlar ve alevler nedeniyle personelin paniğe kapıldığı ve alanı hızla terk etmeye çalıştığı anlar da yer aldı. Kaçış sırasında yaşanan panik dikkat çekerken, dakikalar içinde alevlerin otel geneline yayıldığı ve yangının kontrolden çıktığı anlar kaydedildi.

Yangının ilk anları böyle kaydedildi (ahaber.com.tr)Yangının ilk anları böyle kaydedildi (ahaber.com.tr)

Kameralara yansıyan görüntüler, 78 kişiye mezar olan facianın nasıl büyüdüğünü ve o anlarda yaşanan çaresizliği gözler önüne serdi.

Kartalkaya’da alevlerin çıkış anları!Kartalkaya’da alevlerin çıkış anları! KARTALKAYA'DA ALEVLERİN ÇIKIŞ ANLARI!

Grand Kartal Otel yangını! 78 kişiye mezar olmuştu görüntüleri ortaya çıktı
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Grand Kartal Otel yangını! 78 kişiye mezar olmuştu görüntüleri ortaya çıktı Grand Kartal Otel yangını! 78 kişiye mezar olmuştu görüntüleri ortaya çıktı Grand Kartal Otel yangını! 78 kişiye mezar olmuştu görüntüleri ortaya çıktı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör