İstanbul’u sokağa döken 13 saniye! Uzmanlardan çarpıcı sözler: Atom bombasına yakın bir gerginlik boşaldı!

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem büyük paniğe neden oldu (AA)

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Marmara Denizi'nde faylar daha önceden kırıldığı için artık büyük bir deprem riski yok. Yalnızca bu bahsettiğim fay Kuzey Anadolu fayı değil bölgesel bir fay. Yalnız deprem riski taşıyan fay Silivri Çukuru'ndaki Silivri fayıdır. 6 ila 6.5 arasında deprem yapar dediğim nokta bire bir çıkmıştır. 'Bu depremler büyük bir İstanbul depremini tetikler mi?' diye soracak olursanız, Marmara'da risk taşıyan yegâne fayın bu fay olduğunu söylemeliyim.

Prof. Dr. Naci Görür: 12 sularında Silivri açıklarında 4.0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor.