İstanbul'u sokağa döken 13 saniye! Uzmanlardan çarpıcı sözler: Atom bombasına yakın bir gerginlik boşaldı!
İstanbul'da dün (23 Nisan Çarşamba) saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem büyük panik yaşattı. Artçı sarsıntılar devam ederken, uzmanlar peş peşe uyarılarda bulundu. Küçümsenecek bir deprem olmadığını belirten uzmanlar, Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması olduğunu belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Deprem çevre illerden de hissedilirken 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı 13 saniye sürdü.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
AFAD'ın verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 180'den fazla artçı sarsıntının 7'si 4 ve üzeri büyüklükte.
HALK SOKAĞA DÜŞTÜ
İstanbul'daki deprem fırtınası halkı sokağa döktü. Vatandaşlar, evlerini terk ederek, park, millet bahçeleri, meydan ve sahilleri doldurdu. Yiyecek ve içeceklerini alarak geç saatlere kadar artçıların geçmesini bekledi.
Deprem sonrası Fatih'te bulunan metruk bir bina kısmen yıkıldı. Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde ise boş olduğu öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı deprem nedeniyle çöktü. Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi ve Beşiktaş Çarşı'da çatıları zarar gören 3'er katlı iki bina tahliye edildi.
UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARI
Megakentteki büyük depremlerin ardından deprem uzmanları da peş peşe uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bu küçümsenmeyecek bir deprem. Bizim Silivri önlerinde beklemiş olduğumuz depremin büyüklüğü 7-7.2'dir. Dolayısıyla bundan bir puan daha yüksek olacaktır. İstanbul'da beklenen deprem oldu, bitti diyemeyiz. Bugün, yarın, bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Yıkıcı olabilmesi için 6.4'ten daha büyük olması gerekiyor. Aşağı yukarı Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması olmuştur.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Marmara Denizi'nde faylar daha önceden kırıldığı için artık büyük bir deprem riski yok. Yalnızca bu bahsettiğim fay Kuzey Anadolu fayı değil bölgesel bir fay. Yalnız deprem riski taşıyan fay Silivri Çukuru'ndaki Silivri fayıdır. 6 ila 6.5 arasında deprem yapar dediğim nokta bire bir çıkmıştır. 'Bu depremler büyük bir İstanbul depremini tetikler mi?' diye soracak olursanız, Marmara'da risk taşıyan yegâne fayın bu fay olduğunu söylemeliyim.
Prof. Dr. Naci Görür: 12 sularında Silivri açıklarında 4.0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor.
'OLABİLECEK EN BÜYÜK DEPREM'
Prof. Dr. Osman Bektaş: Fazla panik yapacak bir şey yok. 6.2'lik deprem bizim öngördüğümüz bir deprem. Burada fay fazla bir enerji biriktirmiyor, dolayısıyla 6.2 - 6.4 seviyelerindeki depremler bizim öngörümüzde olan depremler. Benzer bir deprem 2019'da 5.9'luk oldu. O zaman bir hasar meydana gelmemişti, bunda da bir hasar gözükmüyor. Bundan daha büyük bir deprem beklemiyorduk.
Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Deprem, büyük depremin beklendiği noktaya yaklaşık 30 km uzaklıkta meydana geldi.
'YAPI STOKUNDA RİSK ARTTI'
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İkiz depremler vardır. Kahramanmaraş ve 1999 depreminde bunu yaşadık. Bu gece ve bundan sonraki bir hafta daha dikkatli olmamız gerekir. Bir büyük deprem daha oluşması ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu depremle birlikte İstanbul için şu an yapı stokunda risk daha da arttı.
'ETKİNLİĞİ 1.5-2 AY DEVAM EDEBİLİR'
Prof. Dr. Nurcan Meral Özel: Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır. Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir.
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