CHP sosyal konutları ‘Kanal İstanbul inşaatı’ diyerek hedef aldı
CHP yönetiminin gündem değiştirme çabaları bir kez daha boşa düştü. ‘Kanal İstanbul inşaatı... Bu lüks konutlar Araplara satılacak’ söylemleriyle CHP’nin algı yaptığı konunun 250 bin konutluk ‘Sosyal Konut Projesi’ne ait olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, algıyı değiştirme çalışmaları kapsamında Arnavutköy Sazlıbosna'da devam eden TOKİ projesini "Yokluğumu fırsat bildiler, Kanal İstanbul için çalışmaya başladılar." diyerek paylaşımda bulundu.
İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri'den, İstanbul'a su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'nın bu proje çerçevesinde içme suyu oranının azaltıldığını ve bölgede yeni inşaat projelerine başlandı iddiasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimi de dar gelirlileri konut sahibi yapacak Sazlıbosna'daki projeleri, "Kanal İstanbul inşaatı, Araplara satacaklar." diyerek hedef aldı.
'250 BİN KONUTLUK SOSYAL KONUT PROJESİNİN BİR PARÇASIDIR'
Sabah'ın haberine göre CHP yönetiminin gündem değiştirme çabaları ise bir kez daha boşa düştü. Yapılan açıklamalar hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. CHP'nin "Kanal İstanbul İnşaatı" diye bahsettikleri çalışmaların Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi olan 250 bin konutluk projenin Arnavutköy etabına ait çıktı.
BAKAN KURUM: GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLÜYORLAR
Konu üzerine açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize bir söz verdik. 'Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız.' dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. 'Bu Kanal İstanbul projesidir.' diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir." dedi.
"KONUT SAHİPLERİNİN TAMAMI TÜRK VATANDAŞI"
Kurum açıklamasına şu şekilde devam etti: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel! 'O konutlar Araplara satılacak.' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz."
CHP'YE TEPKİ: BİR KERE DE HALKIN YANINDA YER ALIN
CHP'lilerin provokasyonuna da bir tepki de hak sahibi bir vatandaştan geldi. TOKİ'nin Arnavutköy Sazlıbosna konutlarında hak sahibi olan vatandaşlardan İbrahim Doğan, "Oraya lüks konutlar değil, dar gelirli vatandaşlar için konutlar yapılıyor. Ben de hak sahibi olanlardanım. Bir kere halkın yanında yer alın" diyerek tepki gösterdi.
"DAR GELİRLİLER İÇİN YAPILMIŞ KONUTLAR"
Hak sahibi Doğan yaptığı açıklamada, "Kaç gündür Sazlıbosna'da sosyal medyada özellikle CHP tarafından yapılan haberleri görüyorum. Dar gelirli vatandaşlar için yapılan konutları, lüks konutlar olarak lanse ediyor ve bunların başkalarına özellikle Araplara satılacağını söylüyorlar. Ama tam tersi, bu konutlar dar gelirliler için yapılmış konutlar. Burada hak sahibi olanlardan biri de benim. CHP tarafına sesleniyorum; dar gelirliler için yapılan konutları istismar etmekten vazgeçin, bir kerecik olsun halkın yanında durun!" şeklinde konuştu.
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