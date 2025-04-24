Marmara'da deprem riski sürüyor mu? Japon deprem uzmanı Moriwaki A Haber'de: "Enkaz altında 3-4 malzeme hayat kurtarabilir"

İstanbul saat 12.49'da 6.2'lik depremle sarsılırken vatandaşlar gece boyunca korku dolu bekleyişle geceyi geçirdi. Okulların tatil ilan edilmesiyle bazı vatandaşlar İstanbul'dan ayrılırken, evlerine girmek istemeyenler ise cadde ve sokaklarda çadırlar kurarak dışarıdaki bekleyişlerine sürdürüyor. Megakentte depremin ardından Büyük İstanbul depremi paniği yaşanırken ünlü Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programına konuk olarak merak edilen soruları yanıtladı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin açıklamalarından satır başları...

BU BEKLENEN DEPREM DEĞİL

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki 6.2 büyüklüğündeki depremin beklenen Büyük İstanbul depreminin olmadığını belirtti.



ZEMİNİN TÜRÜ DEPREMİN HİSSEDİLMESİNDE ÖNEMLİ ETKEN

Moriwaki İstanbullular için önemli uyarılarda bulunarak depremin hızı ve zeminin türünün doğrudan ilgili olduğunu belirterek; "İstanbul ve Türkiye'de yüzde 50'den fazla kaçak yapılar var. 2000'den sonraki yönetimde birçok binada zemin etütü yapılması gerekiyor. Zemine sondaj yapılarak toprağın türü belirlenmeli ve zemin kötüyse iyileştirme yapılsın, zemin iyiyse bina yapılabilir" ifadelerini kullandı. Özellikle yumuşak zeminden uzak durulmalıdır. Zemin iyi olduğunda deprem hızlı gider ve sarsıntı fazla olmaz. Yumuşak zeminde ise deprem aniden yavaşlar ve sağlam şekilde hissedilir. Örnek olarak da Gölcük, Değirmendere ve Çınarcık arasındaki fay hattı verilebilir.



MARMARA'DA RİSK DEVAM EDİYOR

İstanbul'da meydana gelen en yüksek 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Moriwaki, deprem riskinin Marmara ve Silivri ilçesinde devam ettiğini ifade etti. Japon deprem uzmanı birçok ilçeye dikkat çekerek "Avrupa Yakası'nda Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy, Atatürk Havalimanı'nın sahil kısmı, Ataköy Anadolu Yakası'nda ise Pendik, Tuzla, Kartal'ın sahil kısmı riski ilçeler oluşturuyor." ifadelerini kullandı.



BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Silivri'de artçıların devam etmesiyle vatandaşların en çok merak ettiği soru Büyük İstanbul depremi oluyor. Yoshinori Moriwaki İstanbul için beklenen büyük depremin ne zaman olacağına yönelik şu açıklamalarda bulundu: "Depremin ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Silivri'deki bu hareketlilik ana bir deprem değilse artçı depremler birkaç gün sürebilir ve bu konuda dikkatli olmakta fayda var.

DEPREM ANINDA NELER YAPILMALI?

Moriwaki depreme yakalanan vatandaşların olası bir enkaz altında kalınması durumunda yaşam üçgeni oluşturması gerektiğinin altını çizerken, 3-4 malzemenin hayatta kalmak için önemli unsurlar olduğunu ifade etti.

Moriwaki "Enkaz altında 'İmdat' diyerek seslenen bir kişi belirli süre sonra yorulacak ve sesi kısılacak. Bu sebeple yanlarında metal bir düdük olması gerekiyor. Burada metal düdük olmasının sebebi olası bir parçalama durumunun olmaması ve metal düdüğü etrafa vurduğunuzda ses çıkarmasıdır.



"SU VARSA İNSAN ENKAZ ALTINDA 1 AY YAŞAR"

Ünlü Japon deprem uzmanı enkaz altında bir insanın yanında metal düdüğün yanı sıra su, maske, çikolata ve tuz olması gerektiğini ifade etti. Moriwaki "Su varsa insan 1 ay enkazda yaşar. İnsan enkaz altında 2 hafta geçince güç kaybı yaşar ve aniden bitap düşer. Bu sebeple enkaz altında küçük bir tuz paketi bulundurmak gerekir. Çikolata ise kalorisi çok olduğundan enkaz altında bir süre idare etmekte yararlı olacaktır." dedi.