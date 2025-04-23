İBB sınıfta kaldı: Depreme karşı dönüşümde yüzde 1’lik performans! Uzman isim A Haber'de açıkladı
İstanbul’da merkez üssü Silivri olan ve en büyüğü 6.2 olarak ölçülen depremin ardından, kentteki yapı güvenliği yeniden gündeme geldi. A Haber canlı yayınına katılan Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, İstanbul’un dönüşüm sürecinde ciddi aksaklıklar yaşandığını belirtti. Ekşi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kentsel dönüşüm konusunda üzerine düşeni yapmadığını, vaat edilen rakamların çok uzağında kaldığını vurguladı. Ekşi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın verilerine göre 850 bin konutta, bakanlık ve ilçe belediyelerimiz bu rakamın yüzde 65’ini gerçekleştirmiş. İBB ise maalesef yalnızca yüzde 1’ini yapabilmiş” diyerek İBB’nin performansının çok kötü olduğunu söyledi.
Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul genelinde ve çevre illerden hissedilen depremlerin ardından, vatandaşlar panikle kendilerini sokağa atarken, akıllara yine aynı soru geldi: İstanbul depreme hazır mı? Kentsel dönüşüm çalışmaları ne aşamada? A Haber canlı yayınına katılan Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, İstanbul'daki yapı stokuna ve riskli bölgelerdeki duruma dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekşi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ve ilçe belediyelerinin dönüşümde önemli bir mesafe kat ettiğini, ancak İBB'nin vaat ettiği hedeflerin çok gerisinde kaldığını söyledi. "850 bin konutta dönüşüm planlandı, bakanlık ve ilçe belediyeleri yüzde 65'ini gerçekleştirdi, İBB ise sadece yüzde 1'ini yapabildi" diyen Ekşi, İstanbul'un acil dönüşüm ihtiyacının artık ertelenemeyecek kadar kritik bir noktada olduğunu vurguladı.
"İSTANBUL'DA DÖNÜŞÜM KAĞNI HIZIYLA İLERLİYOR"
Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından, kentin yapı stokuna ve kentsel dönüşüm sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Ekşi, İstanbul'un mevcut yapı durumuna dair geçmişte yapılan çalışmaların ve raporların yeterince dikkate alınmadığını vurguladı.
İSTANBUL'UN RÖNTGENİ 2021'DE ÇEKİLDİ: KAĞNI HIZIYDAYIZ
Ekşi, 5 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Görev süremiz içinde İstanbul'un fotoğrafını tüm paydaş kuruluşlarımız KİPTAŞ, İSKİ, İGDAŞ ve üniversitelerle birlikte çektik. 2021 yılında bir araştırma komisyonu kuruldu, detaylı bir rapor hazırlandı. Belediye Başkanı'na ve Meclis'e sunduk, kamuoyuyla da defalarca paylaştık. Ancak ilerleme hızımız çok düşük kaldı, âdeta kağnı hızıyla yürüyoruz."
600 BİN ACİL DÖNÜŞÜM BEKLİYOR
Ekşi'nin açıklamalarına göre, İstanbul'da toplamda 7,1 milyon bağımsız birim bulunuyor. Bunların 1,2 ila 1,5 milyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İBB'nin ortak tespitine göre riskli yapı statüsünde yer alıyor. Özellikle acil dönüştürülmesi gereken birim sayısı ise 600 bin civarında olduğunu belirterek, "Bu yapılar arasında Valilik ve AFAD'ın verilerine göre yaklaşık 40 bin bina, olası büyük bir depremde yerle bir olma riski taşıyor" diyen Ekşi, bu yapıların ciddi tehlike arz ettiğini belirtti.
EN RİSKLİ BÖLGELER: ZEYTİNBURNU, KÜÇÜKÇEKMECE, FATİH…
Deprem riskinin en yüksek olduğu ilçelere de dikkat çeken Ekşi, zemin sorunları ve eski yapı stokları nedeniyle bazı ilçelerin öncelikli dönüşüm alanı olması gerektiğini söyledi:
"Zeytinburnu, Küçükçekmece, Fatih, Bayrampaşa, Bahçelievler, Güngören, Beyoğlu, Bakırköy, Avcılar ve Adalar en riskli bölgeler arasında. Bu bölgelerde deprem dalgaları hem daha hızlı geçiyor hem de genliği daha yüksek. Ayrıca yapı stoğu çok eski."
"DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDE KİMSE TAKOZ OLMAMALI"
Kentsel dönüşümün önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Ekşi, imar plan tadilatları ve revizyonlarla bazı bölgelerde ilerleme kaydedildiğini ancak hâlâ birçok ilçede ciddi sorunlar olduğunu belirtti. Ekşi, "Kentsel dönüşümde hızlı hareket etmeliyiz. İBB'de bazı plan revizyonlarını başardık ama başaramadıklarımız da var. Hâlâ dönüşüm bekleyen ilçelerimiz mevcut. Bu sürecin önüne kimse takoz olmamalı" diye konuştu.
"SİYASİ ÇEKİŞMELER HAYATLARA MAL OLABİLİR"
Kentsel dönüşüm projelerinde merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin koordinasyonunun önemine değinen Ekşi, siyasi sebeplerle yapılan itirazlara da tepki göstererek "Bakanlık, Arnavutköy'de TOKİ marifetiyle 24 bin konutluk bir proje açıkladı. İhalesi yapılmış, kuraları çekilmiş. İBB ise 'Karşıyız' diye miting düzenliyor. Neye karşısınız? İnsanlar mı ölsün? Bu bir akıl tutulması. Türkiye'nin bu anlayışı terk etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"İBB VERİLEN VAADİN YÜZDE'İNİ YAPABİLDİ"
Ekşi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilçe belediyelerinin yürüttüğü dönüşüm projelerinde yüzde 65 oranında başarı sağlandığını, ancak İBB'nin bu oranın çok gerisinde kaldığını söyledi:
"Bakanlığın verilerine göre 850 bin konutta dönüşüm planlandı, bakanlık ve ilçe belediyeleri bu rakamın yüzde 65'ini gerçekleştirmiş. İBB ise sadece yüzde 1'ini yapabilmiş. Belediye Başkanı, 'Yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin bağımsız birimi dönüştüreceğim' dedi ama bugüne kadar sadece 3.254 konutta kaldılar. Bu, vaat edilenin yüzde 1'i bile değil."
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