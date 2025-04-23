İBB sınıfta kaldı: Depreme karşı dönüşümde yüzde 1’lik performans! Uzman isim A Haber’de açıkladı

Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul genelinde ve çevre illerden hissedilen depremlerin ardından, vatandaşlar panikle kendilerini sokağa atarken, akıllara yine aynı soru geldi: İstanbul depreme hazır mı? Kentsel dönüşüm çalışmaları ne aşamada? A Haber canlı yayınına katılan Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, İstanbul'daki yapı stokuna ve riskli bölgelerdeki duruma dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekşi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ve ilçe belediyelerinin dönüşümde önemli bir mesafe kat ettiğini, ancak İBB'nin vaat ettiği hedeflerin çok gerisinde kaldığını söyledi. "850 bin konutta dönüşüm planlandı, bakanlık ve ilçe belediyeleri yüzde 65'ini gerçekleştirdi, İBB ise sadece yüzde 1'ini yapabildi" diyen Ekşi, İstanbul'un acil dönüşüm ihtiyacının artık ertelenemeyecek kadar kritik bir noktada olduğunu vurguladı.

"İSTANBUL'DA DÖNÜŞÜM KAĞNI HIZIYLA İLERLİYOR"

Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından, kentin yapı stokuna ve kentsel dönüşüm sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Ekşi, İstanbul'un mevcut yapı durumuna dair geçmişte yapılan çalışmaların ve raporların yeterince dikkate alınmadığını vurguladı.

İSTANBUL'UN RÖNTGENİ 2021'DE ÇEKİLDİ: KAĞNI HIZIYDAYIZ

Ekşi, 5 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Görev süremiz içinde İstanbul'un fotoğrafını tüm paydaş kuruluşlarımız KİPTAŞ, İSKİ, İGDAŞ ve üniversitelerle birlikte çektik. 2021 yılında bir araştırma komisyonu kuruldu, detaylı bir rapor hazırlandı. Belediye Başkanı'na ve Meclis'e sunduk, kamuoyuyla da defalarca paylaştık. Ancak ilerleme hızımız çok düşük kaldı, âdeta kağnı hızıyla yürüyoruz."