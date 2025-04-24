Deprem sonrası Millet Bahçeleri'nde yoğunluk! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu A Haber'de: "Deprem rozet değil siyaset üstü mesele"

İstanbul'da saat 12.49'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar evlerine girmekten korkmaları üzerine Esenler'de bulunan Millet Bahçesi'ne akın etti. Binlerce İstanbullu artçı depremlerin peş peşe devam etmesiyle Millet Bahçeleri'ne yoğun ilgi gösterdi. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi de gün boyu vatandaşlar toplanma alanına dönüşürken gece saatlerinde de kalabalık devam ediyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu A Haber'de muhabiri Ahmet Nazif Vural konuğu oldu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun açıklamalarından satır başları...

Öncelikle hepimize gelmiş geçmiş olsun. Şuan da Esenler'de olumsuz bir çağrı ve ihbar gelmedi. Deprem saatinden bu yana 546 çağrımız geldi ve çağrılarda sadece binamın sıvası döküldü gibi ihbarlar yer alıyor. Can ve yaralanma ihbar bulunmuyor çok şükür. Bu açıdan baktığımızda 6.2'lik depremin kısmi bir maddi ihbarların geldiğini görüyoruz. İlk etapta insanlarımız dışarı çıktılar ve çok şükür dışarıda oturabilecekleri, toplanabilecekleri parklara geldiler. Şuanda bu parka 28 bin kişi giriş yapmış. Bu park bölgenin en büyük parklarından bir tanesi ve Millet Bahçesi'dir.