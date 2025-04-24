Deprem sonrası Millet Bahçeleri'nde yoğunluk! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu A Haber'de: "Deprem rozet değil siyaset üstü mesele"
Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar evlerine girmekten tedirginlik duyarken Esenler'de bulunan Millet Bahçesi'ne akın etti. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi gün boyu vatandaşların toplanma alanına dönüşürken, gece saatlerinde de kalabalık sürüyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural konuğu olarak ilçedeki deprem sonrası yaşananları ve kentsel dönüşüm sürecine ilişkin detayları paylaştı. Tevfik Göksu, depremin İstanbul'un gerçeği olduğunu belirterek 'Esenler'de kentsel dönüşüm çalışmaları neticesinde 60 bin konut yenilendi. Depremdeki riski azaltmanın en önemli yöntemi bina stoklarını yenilemektir. Bunun için kentsel dönüşüm diyerek bina stoklarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Bu işi siyaset üstü bir mesele olarak görüp rozet meselesi olarak görmeyip bina stoklarımızı yenilemek için seferberliğimizi devam ettireceğiz.' ifadelerini kullandı.
İstanbul'da saat 12.49'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar evlerine girmekten korkmaları üzerine Esenler'de bulunan Millet Bahçesi'ne akın etti. Binlerce İstanbullu artçı depremlerin peş peşe devam etmesiyle Millet Bahçeleri'ne yoğun ilgi gösterdi. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi de gün boyu vatandaşlar toplanma alanına dönüşürken gece saatlerinde de kalabalık devam ediyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu A Haber'de muhabiri Ahmet Nazif Vural konuğu oldu.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun açıklamalarından satır başları...
Öncelikle hepimize gelmiş geçmiş olsun. Şuan da Esenler'de olumsuz bir çağrı ve ihbar gelmedi. Deprem saatinden bu yana 546 çağrımız geldi ve çağrılarda sadece binamın sıvası döküldü gibi ihbarlar yer alıyor. Can ve yaralanma ihbar bulunmuyor çok şükür. Bu açıdan baktığımızda 6.2'lik depremin kısmi bir maddi ihbarların geldiğini görüyoruz. İlk etapta insanlarımız dışarı çıktılar ve çok şükür dışarıda oturabilecekleri, toplanabilecekleri parklara geldiler. Şuanda bu parka 28 bin kişi giriş yapmış. Bu park bölgenin en büyük parklarından bir tanesi ve Millet Bahçesi'dir.
ESENLER'DE 60 BİN KONUT YENİLENDİ
6.2'lik deprem bizlere bazı şeyleri yeniden okumamız gerektiğini gösteriyor. İstanbul'da bugün iki şey gördüm. 12.49'dan 10 dakika sonra deprem olmasıyla adeta hayat durdu. İnsanlar arabalarıyla bir yerlere gitmeye çalışmasıyla bizler görev yerlerimize ulaşamaz hale geldi. Biz İstanbullu olarak önce tedbirimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. İkincisi ise yapı stokumuzun yenilenmesi gerekiyor. Esenler yapı stoğu açısından en problemli ilçelerden birisiydi. 6.2'lik depremde çok şükür herhangi bir sorun yaşamadık. Silivri'deki 5.8 depreminde 41 binamız yıkılmıştı.
O depremlerden sonra 60 bin konutu yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Depremdeki riski azaltmanın en önemli yöntemi bina stoklarını yenilemektir. Bunun için kentsel dönüşüm diyerek bina stoklarımızı yenilememiz gerekiyor. Bu işi siyaset üstü bir mesele olarak görüp rozet meselesi olarak görmeyip bina stoklarımızı yenilemek için seferberliğimizi devam ettirmemiz lazım.
25 BİN CİVARINDA BİNA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Bu deprem bize hangi durumları gözden geçirmemiz gerektiğini açıkça gösterdi. Esenler'de 2027 sonu itibarıyla 75 bin konuta çıkıyoruz. Yaklaşık 25 bin civarında binanın dönüşmesi gerekiyor. 6.2'lik depremin ardından bir takım çalışmalara biraz daha hızlı devam edersek daha kısa sürede çalışmalarımıza devam edebiliriz. Bunu için bir takım plansal yapılması gereken işler var. Bu planlarla ilgili siyasi parti gruplarıyla görüşüyoruz. Eğer onu çözersek Esenler'de 55 bin konutun daha hızlı dönüşmesi için müthiş bir alan açmış olacağız. Kentsel dönüşüm bir teknik ve yönetim meselesi değildir. Kentsel dönüşüm meselesi bir hayatta kalma ve bir hayatta kalma projesidir. Kentsel dönüşüm meselesini bir siyasi malzeme meselesi olarak görmeyip hayat kurtarma meselesi olarak görerek çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor.
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