Eskişehir'de başıboş terörü! Köpeklerinin saldırdığı 2 çocuk yaralandı
Son dönemlerde sık sık yaşanan sokak köpeği dehşetine her geçen gün bir yenisi daha eklenirken bu kez saldırı Eskişehir'de yaşandı. Tepebaşı ilçesindeki parkta oynarken başıboş sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki parkta oynarken başıboş sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Tepebaşı Belediyesi sınırları içindeki Şarhöyük Mahallesi'nde bulunan Büyük Park'a yakınlarıyla gelen 2 çocuk, oyun oynadıkları sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
KÖPEĞİN ISIRDIĞI 2 ÇOCUK YARALANDI
Köpek tarafından vücutlarının farklı yerlerinden ısırılan 2 çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince ambulansta yapılan çocuklar, kaldırıldıkları Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hastanede pansumanları ve kuduz aşıları yapılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.