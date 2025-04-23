THY'den deprem sonrası İstanbul çıkışlı yurtiçi uçuşlar için tavan fiyat kararı

Giriş Tarihi: 23.04.2025 16:27

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileğini ileterek, "Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler gerçekleştirilecek olup, yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız." ifadelerini kullandı.

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