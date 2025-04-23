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İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem: Ünlülerden "geçmiş olsun" paylaşımları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.04.2025 17:11 Güncelleme: 23.04.2025 17:14
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İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem: Ünlülerden geçmiş olsun paylaşımları

Megakent İstanbul, en büyüğü 6.2 olan art arda depremlerle sarsıldı. Çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen sarsıntılar, vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Deprem sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından peş peşe 'geçmiş olsun' mesajları yayınladı.

İstanbul, art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Megakentte yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedilerek büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken ünlü isimlerden de paylaşımlar geldi.

İBRAHİM TATLISES

"İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem hepimizi derinden etkiledi. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmamıştır."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ECE ERKEN

"Çok kötü sallandık, çok geçmiş olsun."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

DENİZ SEKİ

"Ben böyle bir sallana görmedim, durmadı şiddeti durmadı. Allah beterinden saklasın. Geçmiş olsun hepimize."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ARAS BULUT İYNEMLİ

"Geçmiş olsun. Allah korusun"

İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem: Ünlülerden geçmiş olsun paylaşımları

HAKAN URAL

"Herkese geçmiş olsun. İnşallah kötüsü mümkün olmaz, kalıcı olarak olanla sınırlı kalır"

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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