Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan'da ilk kez sahnede! Başkan Erdoğan alkışlarla dinledi
Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verdi. Konsere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’da katıldı. Erdoğan çifti konser sırasında çocukların performansı alkışlarla dinledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni dinledi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da takip etti.
Konserin ardından, Başkan Erdoğan'a TBMM'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla 105 adet plağa basılan konser kayıtlarının ilk nüshası takdim edildi.
250 ÇOCUĞUN SEÇİLMESİYLE BAŞLADI
2024 yılında çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kuruldu.
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Dünyası Topluluğu Korosu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Liseleri'nden toplam 50 koordinatör, eğitmen, ve pedagogun görev yaptığı projede, öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde her hafta sonu iki tam gün Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ve Popüler Müzik türlerinde eğitim aldı.
ORKESTRA VE KORO EKİM'DE EĞİTİMLERİNE BAŞLAMIŞTI
2024 yılında çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kuruldu. 8-13 yaş grubunu kapsayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosunda eğitimler Kasım ayında başlamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğuştan lider ruhlu babalar! Disiplin ve başarıyı temsil eden 3 burç
- İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız
- AFAD Gönüllüsü Başvuru Ekranı 2025 | AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?
- Onlarla iletişim kurmak bir mücadeleye dönüşüyor! İşte zor insanlarla başa çıkmanın 5 yolu
- AGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB AGS takvimi
- Trabzonspor-Göztepe kupa maçı bugün saat kaçta? ZTK yarı final TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Yağlar cayır cayır eriyor! İşte Canan Karatay'ın zayıflama sırrı olan o tarif!
- Hayatını kaybeden Yavuz Çetin kimdir? Yavuz Çetin neden öldü, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- Tesla telefon ne zaman çıkacak? Tesla Model Pi özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?
- Oktay Saral Kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral kaç yaşında, nereli?
- 2025 Anneler Günü ne zaman? Hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?