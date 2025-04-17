CHP’li belediyelerde skandallar bitmiyor! Kemalpaşa Belediyesinde usulsüz harcamaya operasyon: 1’i başkan yardımcısı 5 gözaltı

Daha önce CHP'li İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser harcamaları ile ilgili usulsüzlükler ortaya çıkmış ve bu durum CHP'li belediyelerdeki skandalı bir kez ortaya çıkarmıştı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması ile kirli ağlar gün yüzüne çıkmış ve ardından Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bunların ardından bu kez CHP'li Kemalpaşa Belediyesinde usulsüzlük ortaya çıktı.

KONSER ÜSTÜNDEN USULSÜZ HARCAMAYA OPERASYON!

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.

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Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.