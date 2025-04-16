CHP yolsuzlukta sessizliğe gömüldü! İBB Meclisi'nde CHP'den skandal: Soru önergelerini kabul etmiyoruz "ret" vereceğiz

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Türkyılmaz, "Bunu çoğunluğunuza güvenerek yapıyorsunuz ama böyle bir şey olmaz. Bu arada çalışma yönetmeliğine göre sizin (başkanvekili) soru önergelerini bile oylamaya yetkiniz yok. Eğer teamülleri dikkate almayacaksanız soru önergelerini oylamayın, arkadaşlara da zahmet vermemiş oluruz. Biz sorularımızı sorarız, kamuoyu paylaşır, siz de cevap verir ya da vermezsiniz." ifadelerini kullandı.

"TEAMÜLLERİ YERLE BİR ETTİNİZ BU MECLİSTE"

Tekrar söz alan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Biz size kusurlarınızı, kabahatlerinizi söylemezsek siz bunları hüner zanneder ve devam edersiniz. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Siz de bir karar verin artık belediye başkanvekili misiniz, meclis başkanvekili misiniz, CHP grup başkanvekili misiniz, CHP grup sözcüsü müsünüz? Teamülleri yerle bir ettiniz bu mecliste. Bu meclisin patronu değilsiniz, başkanvekilisiniz ve bu meclisi adaletle yönetmek zorundasınız. Burada muhalefetteki meclis üyelerimizin soru önergesi sorma, düşüncelerini ifade etme hakkı var. Biz sizi tehdit filan etmiyoruz."