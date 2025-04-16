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CHP yolsuzlukta sessizliğe gömüldü! İBB Meclisi'nde CHP'den skandal: Soru önergelerini kabul etmiyoruz "ret" vereceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.04.2025 18:33 Güncelleme: 16.04.2025 18:44
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CHP yolsuzlukta sessizliğe gömüldü! İBB Meclisi’nde CHP’den skandal: Soru önergelerini kabul etmiyoruz ret vereceğiz

CHP'li Eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP'den söz konusu iddialara bir yanıt gelmediği gibi bunlara cevap vermekten de kaçınıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın toplantıyı taraflı yönettiği iddiaları üzerine tartışma yaşandı. Tartışmada CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, sosyal medyadaki iddialardan oluşan konularla ilgili soru önergesi olmayacağını ve bu yüzden 'ret' oyu vereceklerini söyledi. Özcan'ın bu söylediklerine AK Parti'den sert tepki geldi. İBB tarihinde böyle bir durumu görmediklerini, meclis üyelerinin en temel hakkının soru sormak olduğunu belirten AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz 'Teamülleri yerle bir ettiniz bu mecliste.' dedi.

CHP'li Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP'den peş peşe skandallar geldi. CHP yolsuzluklara yanıt veremediği gibi bunu örtbas için çabaya girdi. Yolsuzlukla ilgili iddiaları görmezden gelen CHP bu kez İBB Meclisi'nde bir skandala imza attı.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın toplantıyı taraflı yönettiği iddiaları üzerine tartışma yaşandı.

"İDDİALAR"LA İLGİLİ SORU ÖNERGELERİNE RET VERECEĞİZ

Mecliste soru önergeleri sırasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, sosyal medyadaki iddialardan oluşan konularla ilgili soru önergesi olmayacağını ve bu yüzden "ret" oyu vereceklerini söyledi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Bunun üzerine AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB tarihinde böyle bir durumu görmediklerini, meclis üyelerinin en temel hakkının soru sormak olduğunu kaydetti.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

Türkyılmaz, "Bunu çoğunluğunuza güvenerek yapıyorsunuz ama böyle bir şey olmaz. Bu arada çalışma yönetmeliğine göre sizin (başkanvekili) soru önergelerini bile oylamaya yetkiniz yok. Eğer teamülleri dikkate almayacaksanız soru önergelerini oylamayın, arkadaşlara da zahmet vermemiş oluruz. Biz sorularımızı sorarız, kamuoyu paylaşır, siz de cevap verir ya da vermezsiniz." ifadelerini kullandı.

"TEAMÜLLERİ YERLE BİR ETTİNİZ BU MECLİSTE"

Tekrar söz alan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Biz size kusurlarınızı, kabahatlerinizi söylemezsek siz bunları hüner zanneder ve devam edersiniz. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Siz de bir karar verin artık belediye başkanvekili misiniz, meclis başkanvekili misiniz, CHP grup başkanvekili misiniz, CHP grup sözcüsü müsünüz? Teamülleri yerle bir ettiniz bu mecliste. Bu meclisin patronu değilsiniz, başkanvekilisiniz ve bu meclisi adaletle yönetmek zorundasınız. Burada muhalefetteki meclis üyelerimizin soru önergesi sorma, düşüncelerini ifade etme hakkı var. Biz sizi tehdit filan etmiyoruz."

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