İBB’nin usulsüzlüğünde araştırma komisyonu kurulması teklifine CHP’den ret! AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’den tepki

CHP'li İBB'nin yolsuzluğunun araştırılması için, AK Parti Grubu tarafından Meclis'e bir Araştırma Komisyonu kurulması teklifi sunuldu.

İBB iştiraklerinde yapılan milyarlarca liralık ihalelerin hangi yöntemlerle gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması maksadıyla sunulan teklifteki amaç kamu kaynaklarının kimlere ve ne şekilde aktarıldığının tespit edilmesiydi ancak CHP'nin oy çokluğu ile bu teklif reddedildi.

Duruma AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sert tepki gösterdi. X hesabından yaptığı açıklamada CHP'ye tepki gösteren Özdemir "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını araştırmak için AK Parti Grubu olarak Meclis'e sunduğumuz Araştırma Komisyonu teklifi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Sorduğumuz sorular çok basit olacaktı aslında: İBB iştiraklerinde milyarlarca liralık ihaleler nasıl yapıldı? Kamu kaynakları kime, nasıl aktarıldı? Bu şehirde hesap veren bir yönetim var mı, yok mu?" dedi ve şöyle devam etti:

"DÜZENİN ÜSTÜ ÖRTÜLMEK İSTENİYOR"

"Ama ne yazık ki CHP, bu soruların cevabından ziyade sorulmasından bile çekindi. Şeffaflık diyenler, hesap vermeye gelince sessizliğe gömüldü. 32 iştirak şirketinin denetlenmesi, Yönetim yapılarının incelenmesi, Meclis'in bilgi alma hakkının güçlendirilmesi… Bunların hepsi birer zorunluluktu. Reddedildi.

Bugün İstanbul'da halkın parasıyla kurulan düzenin üstü örtülmek isteniyor. AK Parti Grubu olarak milletin parasının hesabını sormaya, bu şehrin hakkını korumaya devam edeceğiz. Gerçekleri halktan saklamaya çalışanlar unutmasın: Karanlıkta kalmaz hiçbir hakikat."