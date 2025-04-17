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22 üyeden oluşacak! Zirai don Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.04.2025 00:53 Güncelleme: 17.04.2025 01:10
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22 üyeden oluşacak! Zirai don Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de, Türkiye'de gerçekleşen zirai don olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı yayımlandı. Bu kapsamda 22 üyeden oluşacak olan komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

TBMM'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "2025 Yılının Nisan Ayında Ülkemizde Gerçekleşen Zirai Don Olayının Sonuçlarının Araştırılması, Üreticilerin ve Tarımsal Ürünlerin Uğradığı Zararların Tespiti ve Gelecekte Yaşanabilecek Benzer Olayların Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı"na göre, komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

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22 üyeden oluşacak! Zirai don Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete’de 22 üyeden oluşacak! Zirai don Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete’de 22 üyeden oluşacak! Zirai don Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete’de

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