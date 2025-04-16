İzmir'de su ve atık su tarifelerine zam! Ne zaman geçerli olacak? İşte yeni tarifeler...
31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerden önce içme suyu tarifelerinin yüksek olduğunu söyleyen Cemil Tugay, 'Göreve gelince İzmirliler Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanacak' vaadinde bulunmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, konut ve iş yerlerindeki su ve atık su tarifelerine yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılmasına karar verdi. Toplantıda söz alan AK Parti ve MHP meclis üyeleri zammın tasarruf tedbiri için yapıldığının söylenmesine karşı çıkarak, yeni kaynaklar ve kayıp kaçakların önünü geçilmesi çağrısında bulundu. Peki, ne zaman geçerli olacak? İşte yeni tarifeler...
İZSU'nun 2025 Yılı Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısı, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Meclis Salonu'nda, İzmir Büyükşehir Başkanvekili Zafer Levent Yıldır başkanlığında düzenlendi.
Toplantıda, yeni düzenlemeye göre 5 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 2. kademe olarak tanımlanan 10 metreküpe kadar su tüketimi ve atık suya yüzde 15 fiyat artışı yapıldı.
Yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanım olan 3. kademe kullanım oranına göre yüzde 25, 4. kademe olan 21 metreküp ve üzeri kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış oy çokluğuyla kabul edildi.
Yeni düzenlemeyle 0-4 metreküp su tüketimi olan yaklaşık yüzde 21'lik kesimi oluşturan abonelerin fiyat artışından hiç etkilenmeyeceği aktarıldı.
Ayrıca, yeni tarifelerin uygulanmasıyla iş yerlerindeki oranlar da değişecek. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde artışa gidilmeyeceği, iş yerlerindeki diğer kademelerin artış oranlarının da konut aboneleriyle birebir aynı olacağı belirtildi.
Toplantıda söz alan AK Parti ve MHP meclis üyeleri zammın tasarruf tedbiri için yapıldığının söylenmesine karşı çıkarak, yeni kaynaklar ve kayıp kaçakların önünü geçilmesi çağrısında bulundu.
"İZMİRLİLER TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SUYUNU KULLANACAK"
Öte yandan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde "İzmirliler Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanacak" ifadesini kullanmıştı.
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