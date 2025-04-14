Viral Galeri Viral Liste Türkiye'de Zirai Don Haritası ortaya çıktı! Şehir şehir zarar gören ürünler listesi: Fındık, Ceviz, Kiraz...

Türkiye'de Zirai Don Haritası ortaya çıktı! Şehir şehir zarar gören ürünler listesi: Fındık, Ceviz, Kiraz...

Türkiye, nisan ayında alışılmadık bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları pek çok bölgede sıfırın altına düşerken 36 ilde yaşanan zirai don tarım alanlarında ciddi hasara yol açtı. Kar yağışıyla birlikte gelen soğuk hava başta kayısı, üzüm, incir ve elma olmak üzere birçok üründe verim kaybına neden oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 14:14
Türkiye’de Zirai Don Haritası ortaya çıktı! Şehir şehir zarar gören ürünler listesi: Fındık, Ceviz, Kiraz...

Nisan ayında Türkiye genelinde mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar ve etkili olan kar yağışı, 36 ilde tarım alanlarını vurdu. Gece saatlerinde sıfırın altına inen hava sıcaklıkları nedeniyle çok sayıda bölgede zirai don meydana geldi.

TARIM ÜRÜNLERİNİ ZİRAİ DON VURDU!

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle üreticiler endişeli. Peki hangi şehirde hangi ürünler zarar gördü? İşte il il son durum...

Türkiye’de Zirai Don Haritası ortaya çıktı! Şehir şehir zarar gören ürünler listesi: Fındık, Ceviz, Kiraz...

Samsun

Samsun'da sahil kuşağındaki fındık bahçeleri zarar gördü. Kar örtüsünün kalkmasının ardından hasarın netleşeceği belirtiliyor.

Türkiye’de Zirai Don Haritası ortaya çıktı! Şehir şehir zarar gören ürünler listesi: Fındık, Ceviz, Kiraz...

Kastamonu

Fındık, elma, armut, ceviz ve erik zarar gördü.

Türkiye’de Zirai Don Haritası ortaya çıktı! Şehir şehir zarar gören ürünler listesi: Fındık, Ceviz, Kiraz...

Çorum

Sıcaklık -11 dereceye kadar düştü, ceviz ağaçları zarar gördü.

Türkiye’de Zirai Don Haritası ortaya çıktı! Şehir şehir zarar gören ürünler listesi: Fındık, Ceviz, Kiraz...

Çankırı

Kiraz, elma, üzüm bağları ve ceviz ağaçları etkilendi.

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