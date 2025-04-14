Türkiye'de Zirai Don Haritası ortaya çıktı! Şehir şehir zarar gören ürünler listesi: Fındık, Ceviz, Kiraz...

Türkiye, nisan ayında alışılmadık bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları pek çok bölgede sıfırın altına düşerken 36 ilde yaşanan zirai don tarım alanlarında ciddi hasara yol açtı. Kar yağışıyla birlikte gelen soğuk hava başta kayısı, üzüm, incir ve elma olmak üzere birçok üründe verim kaybına neden oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi