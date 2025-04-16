Bahar Güneşi Aldatmasın: Zirai don alarmı verildi! Meteoroloji'den 16 Nisan hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredecek. Özellikle Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinde yerel yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar ihtimali bulunuyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 07:06