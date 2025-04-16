Bahar Güneşi Aldatmasın: Zirai don alarmı verildi! Meteoroloji’den 16 Nisan hava durumu raporu

Sabah Saatlerinde Sis ve Buzlanma Riski

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında pus ve sis meydana gelmesi bekleniyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir. Vatandaşların bu koşullara karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor.

Çığ Tehlikesine Dikkat

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu bölgelerde bulunanların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri alarak dağcılık gibi aktivitelerden kaçınmaları önerilmektedir.