Viral Galeri Viral Liste Bahar Güneşi Aldatmasın: Zirai don alarmı verildi! Meteoroloji'den 16 Nisan hava durumu raporu

Bahar Güneşi Aldatmasın: Zirai don alarmı verildi! Meteoroloji'den 16 Nisan hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredecek. Özellikle Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinde yerel yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar ihtimali bulunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 07:06
Bahar Güneşi Aldatmasın: Zirai don alarmı verildi! Meteoroloji’den 16 Nisan hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hava durumu, özellikle bazı iller için önemli uyarılar içeriyor. İşte 16 Nisan hava durumuna ilişkin güncel detaylar:

Bahar Güneşi Aldatmasın: Zirai don alarmı verildi! Meteoroloji’den 16 Nisan hava durumu raporu

Yağışlı Hava Ülkenin Çeşitli Bölgelerini Etkiliyor

Bugün, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor. Bu yağışlar genellikle sağanak ve yağmur şeklinde olacak. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karışık yağmur ve kar yağışı etkili olabilir. Diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava bekleniyor.

Bahar Güneşi Aldatmasın: Zirai don alarmı verildi! Meteoroloji’den 16 Nisan hava durumu raporu

Sabah Saatlerinde Sis ve Buzlanma Riski

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında pus ve sis meydana gelmesi bekleniyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir. Vatandaşların bu koşullara karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor.

Çığ Tehlikesine Dikkat

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu bölgelerde bulunanların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri alarak dağcılık gibi aktivitelerden kaçınmaları önerilmektedir.

Bahar Güneşi Aldatmasın: Zirai don alarmı verildi! Meteoroloji’den 16 Nisan hava durumu raporu

Sıcaklık Artışı Devam Ediyor

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Özellikle önümüzdeki günlerde ılıman hava koşulları etkili olacak.

Bahar Güneşi Aldatmasın: Zirai don alarmı verildi! Meteoroloji’den 16 Nisan hava durumu raporu

Rüzgarın Yönü ve Şiddeti

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle rüzgarın şiddetinin arttığı bölgelerde dikkatli olunmalıdır.

SON DAKİKA