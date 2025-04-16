Bakan Yumaklı’dan zirai don açıklaması: Hasar tespit çalışmasına başladık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek açıklamasında bulundu.

34 ilin zirai dondan etkilendiğini belirten Yumaklı şöyle konuştu:

"Sigortası olanların ödemesi tespitin ardından hemen yapılacak. Sigortası bulunmayan üreticilerimiz için de desteğimiz olacak. Tarım Sigortası'nın önemini yeniden hatırlatmak isteriz."

BAKAN YUMAKLI'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;

Buradan bakanlığımızın yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istirham ediyorum, genel geçer şeyler söyleyerek insanların kafasını karıştırmanın anlamı yok. İşte 'mahvolduk', 'ülkemizde gıda problemi olacak' gibi açıklamalar sorumsuz açıklamalardır. Meyve gruplarında, etkili oldu bazı yerlerde çok fazla etkili oldu bazı yerlerde çok az etkili oldu.

Bir ilin içerisinde bazı ürünler %80-90 etkili olduğu da oldu bazı ürünlerde çok az etkili olduğu da oldu. 2014 yılında da benzer bir don hadisesi oldu, onun bundan farkı Mart ayı gibi olduğu için orada sebzede de etki etmiş ama şimdi sadece bu büyük oranda meyve gruplarına etki etmiş bir husus.

34 ilimiz bu zirai dondan farklı oranlarda etkilendi. Türkiye'de gıda anlamında kaotik bir ortamın oluşturulmasının kimseye bir faydası yok.