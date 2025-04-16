Kültür ve Turizm Bakanı A Haber'de! Roma'da "Göbeklitepe" sergisine yoğun ilgi: 6 ayda 6 milyona yakın ziyaretçi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'da 'Göbeklitepe' sergisine katıldı. Türkiye'nin kadim mirası Göbeklitepe, Avrupa'nın en yoğun turist çeken noktalarından birin de Roma'da sergileniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy Göbeklitepe sergisine yoğun ilgi olduğunu belirterek '6 ayda 6 milyona yakın ziyaretçi aldık burada. Bir hafta daha buradayız, muhtemelen 6.4 milyon ziyaretçi ile sergiyi tamamlayacağız. ' dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'da "Göbeklitepe" sergisine katıldı. Türkiye'nin kadim mirası Göbeklitepe, Avrupa'nın en yoğun turist çeken noktalarından birin de Roma'da sergileniyor. A Haber Yurt Haberler Şeri Abbas Ulu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir röportaj gerçekleştirdi.
BAKAN ERSOY A HABER'DE!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy Göbeklitepe sergisine yoğun ilgi olduğunu belirterek "6 ayda 6 milyona yakın ziyaretçi aldık burada. Bir hafta daha buradayız, muhtemelen 6.4 milyon ziyaretçi ile sergiyi tamamlayacağız. " dedi.
GÖBEKLİTEPE'NİN ROMA'YA YOLCULUĞU
İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" adlı sergisi Ekim 2024'te açıldı.
Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile İtalya Kültür Bakanlığı, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörlüğü ve Türk Hava Yolları'nın (THY) katkılarıyla ziyaretçilerle buluştu. Sergiye yoğun bir katılım oldu. Kültür ve Turizm Bakan Er soy da A Haber'e özel açıklama yaptı.
Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bu Kolezyum etkinliği sergisinin bir çalışması var. Onların benimseyeceği bir projeyle gelmeniz gerekiyor. Mart ayında bakan yardımcımızın Roma'ya yaptığı bir ziyaret sırasında ikili görüşmelerde onlar "ortak etkinlik gerçekleştirebiliriz. Özellikle Kolezyum'da" diyerek belirtiyorlar. Biz bunun üzerine onları davet ediyoruz ve Mayıs 2024'te de ilk ziyaretlerini yapıyorlar. İlgilerini çekecekleri Göbeklitepe, aslında bizde Taş Tepeler projesi olarak geçiyor biliyorsunuz, daha geniş bir alanı kapsıyor.
O bölgeyi kapsayan bir tanıtım gezisine davet ediyoruz. Adıyaman Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i kapsayan bri ziyaret yapıyor onların bilimsel ekibi ve çok etkileniyorlar Ve bundan sonra "Bizim için uygundur, biz sizi Göbeklitepe sergisi etkinliğini gerçekleştirmenizi istiyoruz" diyorlar.
"ROMA'DA "GÖBEKLİTEPE" SERGİSİNE 6 AYDA 6 MİLYON ZİYARETÇİ
Bu kapsamda hazırlıklar tamamlanıyor ve Ekim 2024'te bu tanıtım etkinliği başlıyor ve 6 aylık sürede de çok ciddi bir ziyaretçi alıyoruz. Burası 60 bin günlük ziyaretçi alan bir yerden bahsediyoruz. 6 ayda 6 milyona yakın ziyaretçi aldık burada. Bir hafta daha buradayız, muhtemelen 6.4 milyon ziyaretçi ile sergiyi tamamlayacağız.
Bizim açımızdan 2 önemi var, İtalya bizim için kaynak hedef pazar. Ama dünyanın her yerinden Avrupa da en çok ziyaretçi alan bir yapının içinde bu sergiyi gerçekleştiriyorsunuz ve aslında her yerinden tarihi yerleri gezmek için kaynak ayıran turistleri de hedeflemiş oluyorsunuz.
Çok aslında nokta çakışması olarak gerçekleşiyor, hem ülkemizin tanıtımı hem de markalaşması açısından da önemli bir çalışma oldu.
"TÜRKİYE DÜNYADA YOĞUN TANITIM YAPAN BİR ÜLKE"
"Bu tür uluslararası dergilerin devamı gelecek mi?" sorusuna ise Bakan Ersoy "Güney Kore'de Hititler ile ilgili bir sergimiz var, Japonya'da şimdi EXPO da başlayan bir tanıtım çalışmamız var. Orada hem Göbeklitepe'yi hem de Kapadokya'yı tanıtıyoruz EXPO Center içerisinde. Suudi Arabistan ile görüşüyoruz, ABD, Almanya, Danimarka ile görüşüyoruz. Daha önce de Rusya ve İngiltere'de de yaptığımız çalışmalar vardı." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu yeni stratejimiz zaten. 2018 itibarı ile Türkiye dünyanın her yerinde yoğun tanıtım yapan bir ülke. Bu strateji tanıtımla sınırlı kalsın istemiyoruz. Bu markalaşma çalışmamızın bir parçası. Bugün hem İtalyan Kültür Bakanlığı hem de Turizm bakanlığı ile bir toplantı gerçekleştirdik. Kolezyum Arkeloji Park Genel Müdürü'nün de katıldığı bir toplantı oldu.
GÖBEKLİTEPE'DEN SONRA BU KEZ TROYA
Her isteyen burada bir etkinlik gerçekleştiremiyor, onların da ilgisini çekecek bir etkinlik olması gerekiyor. bu bağlamda biz Troya sergisini önerdik. Troya'nın binlerce yıllık geçmişine baktığımızda aslında Roma İmparatorluğu'nun kurucusunun Troya'dan başladığını, Troya'daki bir komutanının aslında rom ya giderke orada roma imparatorluğunu kurduğu var sayılıyor onlar tarafından da. O yüzden e çok ilgilerini çekti, bir heyeti davet ettik, e yakında zamanda ülkemize gelecekler. Gerekli incelemleri yaptıktan sonra kısa sürede Roma'da Troya sergisi yer alacak inşallah.
Bu kez sergiyle sınırlı kalsın istemedik, Devlet Opera ve Balesi'ni de işin içine dahil edelim. Burada çok önemli bir konser meydanı var Roma'da. O meydan da Devlet Opera Balemiz Troya Operasını da sergilesin. Sadece arkeolojinin değil kültürün de sanatın da iççinde olduğu çok kapsamlı bir etkinlik yapalım diye konuştu inşallah en kısa zamanda sonuçlandıracağız.
ABD'DEKİ MÜCADELEDE KAZANAN TÜRKİYE OLDU
Bu serginin Türkiye'deki turizme nasıl bir katkı sağlayacağı konusuna ilişkin Bakan Ersoy," Biz dünyada 2018 itibarı ile yaptığımız yeni strateji ile 200'e yakın ülkede tanıtım yapıyoruz. Bunun yanında da böyle ilginç çalışmaları koyuyoruz. " dedi ve şöyle devam etti:
ABD seçimlerinde Biden-Trump görüşmesinin tam merkezine Türkiye tanıtımı koymuştu, birçok çalışma yaptık. Biden-Trump karşılaşmasının sonucunda tüm basın ABD'de mücadelenin kazananın Türkiye olduğu yönünde yayınlar da yapılmıştı. Bu faaliyetleri tüm dünyada gerçekleştiriyoruz.
BU SADECE TANITIM DEĞİL TÜRKİYE MARKASININ KUVVETLENDİRİLMESİ
Kolezyum'daki de bunlardan bir tanesiydi. Ama sadece Kolezyum ile sınırlı kalsın istemiyoruz. Bu sadece tanıtım değil, Türkiye markasının kuvvetlendirilmesi, markalaşma çalışması olarak da görüyoruz.
Nitelikli turist açısından da oldukça önemli. Hedef odaklı çalışmıyoruz. Hem nitelikli turist alıyoruz hem doğru kaynağı doğru harcamış oluyoruz hem de ülkemizin markalaşmasını sağlıyoruz."
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