Kültür ve Turizm Bakanı A Haber'de! Roma'da "Göbeklitepe" sergisine yoğun ilgi: 6 ayda 6 milyona yakın ziyaretçi

Bizim açımızdan 2 önemi var, İtalya bizim için kaynak hedef pazar. Ama dünyanın her yerinden Avrupa da en çok ziyaretçi alan bir yapının içinde bu sergiyi gerçekleştiriyorsunuz ve aslında her yerinden tarihi yerleri gezmek için kaynak ayıran turistleri de hedeflemiş oluyorsunuz.

Çok aslında nokta çakışması olarak gerçekleşiyor, hem ülkemizin tanıtımı hem de markalaşması açısından da önemli bir çalışma oldu.

"TÜRKİYE DÜNYADA YOĞUN TANITIM YAPAN BİR ÜLKE"

"Bu tür uluslararası dergilerin devamı gelecek mi?" sorusuna ise Bakan Ersoy "Güney Kore'de Hititler ile ilgili bir sergimiz var, Japonya'da şimdi EXPO da başlayan bir tanıtım çalışmamız var. Orada hem Göbeklitepe'yi hem de Kapadokya'yı tanıtıyoruz EXPO Center içerisinde. Suudi Arabistan ile görüşüyoruz, ABD, Almanya, Danimarka ile görüşüyoruz. Daha önce de Rusya ve İngiltere'de de yaptığımız çalışmalar vardı." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu yeni stratejimiz zaten. 2018 itibarı ile Türkiye dünyanın her yerinde yoğun tanıtım yapan bir ülke. Bu strateji tanıtımla sınırlı kalsın istemiyoruz. Bu markalaşma çalışmamızın bir parçası. Bugün hem İtalyan Kültür Bakanlığı hem de Turizm bakanlığı ile bir toplantı gerçekleştirdik. Kolezyum Arkeloji Park Genel Müdürü'nün de katıldığı bir toplantı oldu.

GÖBEKLİTEPE'DEN SONRA BU KEZ TROYA

Her isteyen burada bir etkinlik gerçekleştiremiyor, onların da ilgisini çekecek bir etkinlik olması gerekiyor. bu bağlamda biz Troya sergisini önerdik. Troya'nın binlerce yıllık geçmişine baktığımızda aslında Roma İmparatorluğu'nun kurucusunun Troya'dan başladığını, Troya'daki bir komutanının aslında rom ya giderke orada roma imparatorluğunu kurduğu var sayılıyor onlar tarafından da. O yüzden e çok ilgilerini çekti, bir heyeti davet ettik, e yakında zamanda ülkemize gelecekler. Gerekli incelemleri yaptıktan sonra kısa sürede Roma'da Troya sergisi yer alacak inşallah.

Bu kez sergiyle sınırlı kalsın istemedik, Devlet Opera ve Balesi'ni de işin içine dahil edelim. Burada çok önemli bir konser meydanı var Roma'da. O meydan da Devlet Opera Balemiz Troya Operasını da sergilesin. Sadece arkeolojinin değil kültürün de sanatın da iççinde olduğu çok kapsamlı bir etkinlik yapalım diye konuştu inşallah en kısa zamanda sonuçlandıracağız.