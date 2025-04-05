İBB’de yolsuzluk çarkı! Hakkari’deki 141 milyon liralık börek ihalesi deşifre oldu | Perde arkası A Haber’de değerlendirildi

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Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında konuşan Gazeteci Zafer Şahin konuya ilişkin, açıklamalarda bulundu.

"141 MİLYONLUK HAKKARİ'DEN BÖREK ALINMIŞ"

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün konuşulan ve çok tartışılan bir börek ihalesi vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hakkari'deki bir firmadan tek ihalede 141 bin milyon liralık börek almış. Bu Muş'daki 95 milyonluk baklavanın dışında. O baklava olayını da inkar ettiler. Bugün de 141 milyonluk Hakkari'den börek alınmış. Bir: bu firma çok büyük ve köklü bir firma. İyi eyvallah. İki: Savunma şu deniliyor ki "Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı da bu firmadan börek almış. Onlar da börek almışlar dolayısıyla burada ortada usulsüz bir durum yok." diyorlar. Peki, işin aslı ne? Bakın bu saydıkları dört bakanlık 179 ihaleden 300 milyon liralık alım yapmış bu firmadan.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"SEN İSTANBUL'DAN 1620 KM ÖTEDEKİ HAKKARİ'DEKİ FİRMADAN..."

Bunlar Hakkari'den ne almışlar bu firmadan? Yıllar içerisinde Hakkari Tugay Komutanlığı mesela oradan alışveriş yapmış. Sağlık bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatları 179 ihaleden bu alımları yapmış. Sen İstanbul'dan 1620 km ötedeki Hakkari'deki firmadan tek seferde 141 milyon liralık börek alımı yapmışsın. Şimdi CHP'li olarak bunu da sorgulamıyorsa, bunu da savunuyorsan buna da ben inanmıyorum diyorsan sana sunulan bu savunmayı doğru kabul ediyorsan kusura bakma kardeşim daha seni ikna etmek için bu devlet ne yapabilir ki? Bu hukuk seni ikna etmek için daha ne yapabilir ki?

"CHP'LİLERİN BİRAZ BUNU SORGULAMASI LAZIM"

Her şey bu kadar ortadayken sen hala iftira atılıyor, ben buna inanmıyorum diyorsan ve seni savunduğunu düşündüğün gazeteciler bunu örtbas etmek için efendim bunu Milli Savunma Bakanlığı da almış oradaki yıllar içerisinde Tugay Karargah, Tugay Komutanlığı alıyor. 179 tane ihalede bunlar alınıyor. 179 ihale nerede tek seferde yapılan ihale nerede? Yani o kadar tuhaf bir durum var ki bence partisini seven ülkesinin birliğini bütünlüğünü isteyen ben bunların sayısını çok olduğuna eminim biliyorum. CHP'lilerin biraz bunu sorgulaması lazım. Ya bir yerlerde acaba bize yalan mı söylüyorlar? Bir yerlerde bizi acaba çeşitli algılarla kandırmaya mı çalışıyorlar? diye sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Ne düşündüklerini bilmiyorum ama en azından bunu düşünmeleri gerektiğini naçizane ben kendim düşünüyorum."

BAKKALA TATLI İHALESİ

İmamoğlu İBB'sinin 94 milyon TL'lik tatlı ihalesini ise Muş merkezli bir bakkal işletmesine verdiği ortaya çıkmıştı. İBB'nin 28 Şubat 2025 tarihinde 21/b pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği gıda ihalesi "Doğal afetler, salgın hastalıklar ve ani durumlar" gerekçesiyle pazarlık yöntemiyle yapılmıştı. Kayıt numarası 2025/305951 olarak EKAP'a yansıyan ihalenin yaklaşık maliyeti 95 milyon 512 bin 100 TL olarak hesaplandı.