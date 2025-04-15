Beykoz Belediyesi’nde neler oluyor? Fidan Gül’ün evinden Murat Miniç çıktı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, hakkında Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bazı mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidan Gül'ün Beylikdüzü'nde bulunan adresine gitti. Adresin zilini çalan polislere kapıyı Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç açtı.

Fidan Gül'ün nerede olduğu sorulan Miniç, polislere içeride cevabı verdi. Bu sırada saatin 07.30 olması dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bilgehan Murat Miniç'in Beykoz Belediyesi'nde bir kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Sabah'ın haberine göre; Şok etkisi yapan görüntülerin ardından Miniç, görüntüleri yaymakla suçladığı 7 çalışan hakkında şikâyetçi olmuş ve şikayetçi olduğu kişilerden 4 kadını Beykoz Belediyesi'ndeki işinden atmıştı.