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Beykoz Belediye başkan yardımcısı Fidan Gül gözaltında

Giriş: 15.04.2025 07:58 Güncelleme: 15.04.2025 08:09
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Beykoz Belediye başkan yardımcısı Fidan Gül gözaltında

Beykoz Belediye başkan yardımcısı Fidan Gül gözaltında. İhaleye fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltına alınan Fidan Gül'ün evinde arama yapılıyor.

Beykoz Belediye başkan yardımcısı Fidan Gül gözaltında. İhaleye fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltına alınan Fidan Gül'ün evinde arama yapılıyor.

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Beykoz Belediye başkan yardımcısı Fidan Gül gözaltında Beykoz Belediye başkan yardımcısı Fidan Gül gözaltında Beykoz Belediye başkan yardımcısı Fidan Gül gözaltında
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