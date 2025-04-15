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Eyüpsultan Belediyesi’nde ödeme krizi büyüyor: Personele "ikramiyeyi yatıramadık" mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.04.2025 11:21 Güncelleme: 15.04.2025 11:27
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Eyüpsultan Belediyesi’nde ödeme krizi büyüyor: Personele ikramiyeyi yatıramadık mesajı

CHP yönetimine geçen Eyüpsultan Belediyesi’nde mali sıkıntı iddiaları güçleniyor. Üsküdar Belediyesi’ndeki maaş krizinin ardından şimdi de Eyüpsultan Belediyesi’nde 15 Nisan’da yatırılması gereken üç aylık ikramiyeler ödenmedi. Personele gönderilen kısa mesajda “en kısa zamanda” ifadesiyle tarih verilmemesi, belirsizliği artırdı.

CHP'ye geçen Eyüpsultan Belediyesi'nde mali sıkıntı iddiaları her geçen gün güçleniyor. Üsküdar Belediyesi'nde yaşanan maaş krizinin ardından bu kez Eyüpsultan Belediyesi'nde 15 Nisan'da ödenmesi gereken üç aylık ikramiyeler yatırılmadı. Belediye personeline gönderilen kısa mesajla, ödeme için "en kısa zamanda" ifadesi kullanıldı.

Mithat Bülent Özmen (ahaber.com.tr)Mithat Bülent Özmen (ahaber.com.tr)

PERSONELİ BİLGİLENDİREN MESAJ: TARİH YOK, BELİRSİZLİK VAR

Eyüpsultan Belediyesi'nin personele gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Çok kıymetli personelimiz; 15 Nisan'da ödenecek 3 ayda bir ödenen 15 günlük ikramiyeniz en kısa zamanda ödenecektir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

Bu mesaj, hem kamuoyunda hem de çalışanlar arasında belediyenin nakit akışıyla ilgili soru işaretlerini artırdı.

Eyüpsultan Belediyesi'nin personele gönderdiği mesaj (ahaber.com.tr)Eyüpsultan Belediyesi'nin personele gönderdiği mesaj (ahaber.com.tr)

ZAM FARKLARI DA ÖDENMEDİ

Belediye çalışanlarının bir diğer beklentisi olan geriye dönük 3 aylık maaş zam farkları da hala ödenmedi. Bu durum, belediyenin yalnızca ikramiyede değil, maaşlarda da ödeme sorunu yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

GEÇTİĞİMİZ AY DA MAAŞLAR GECİKMİŞTİ

Mart ayında Eyüpsultan Belediyesi tarihinde ilk kez memur maaşları geç yatırılmıştı. Normalde her ayın 15'inde ödenen maaşlar, mart ayında 10 gün gecikmeyle hesaplara yatmış, bu durum personel arasında büyük rahatsızlık yaratmıştı.

Eyüpsultan Belediyesi'nde personel maaş ödemelerinde sorunlar yaşanıyor (AA) Eyüpsultan Belediyesi'nde personel maaş ödemelerinde sorunlar yaşanıyor (AA)

PERSONEL KAYGILI KAMUOYU AÇIKLAMA BEKLİYOR

Süreç hakkında henüz belediye yönetiminden kapsamlı bir açıklama yapılmış değil. İkramiyelerin ne zaman yatırılacağı, zam farklarının ne zaman ödeneceği belirsizliğini koruyor. Bu durum, Eyüpsultan Belediyesi'ndeki personelin hayatını zorlaştırırken, "sıradaki kriz hangi belediyede yaşanacak?" sorusunu akıllara getiriyor.

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Eyüpsultan Belediyesi’nde ödeme krizi büyüyor: Personele ikramiyeyi yatıramadık mesajı Eyüpsultan Belediyesi’nde ödeme krizi büyüyor: Personele ikramiyeyi yatıramadık mesajı Eyüpsultan Belediyesi’nde ödeme krizi büyüyor: Personele ikramiyeyi yatıramadık mesajı
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