Eyüpsultan Belediyesi’nde ödeme krizi büyüyor: Personele "ikramiyeyi yatıramadık" mesajı

Eyüpsultan Belediyesi'nin personele gönderdiği mesaj (ahaber.com.tr)

ZAM FARKLARI DA ÖDENMEDİ

Belediye çalışanlarının bir diğer beklentisi olan geriye dönük 3 aylık maaş zam farkları da hala ödenmedi. Bu durum, belediyenin yalnızca ikramiyede değil, maaşlarda da ödeme sorunu yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

GEÇTİĞİMİZ AY DA MAAŞLAR GECİKMİŞTİ

Mart ayında Eyüpsultan Belediyesi tarihinde ilk kez memur maaşları geç yatırılmıştı. Normalde her ayın 15'inde ödenen maaşlar, mart ayında 10 gün gecikmeyle hesaplara yatmış, bu durum personel arasında büyük rahatsızlık yaratmıştı.