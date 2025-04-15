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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Alman mevkidaşı ile bir arada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.04.2025 11:33
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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Alman mevkidaşı ile bir arada!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Alman mevkidaşı Orgeneral Carsten Breuer ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen törenin ardından ikilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Alman Federal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer ile bir araya geldi.

Alman Orgeneral Breuer ve beraberindeki heyet Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen tören ile karşılandı.

Törenin ardından ikilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Alman mevkidaşı ile bir arada! Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Alman mevkidaşı ile bir arada! Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Alman mevkidaşı ile bir arada!

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