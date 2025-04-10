CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a hadsiz sözler! Tepkiler çığ gibi... "Bataklığın içindesiniz"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'cuntacı' ifadelerini kullanırken bugün de Şişli'de düzenlediği mitingte skandal sözlerine bir yenisini daha ekledi. Özel, açıklamasında, 'Haddini bil, tek adam' şeklinde hadsiz ifadeler kullandı. Sosyal medyada Özgür Özel'in açıklamalarına tepki yağdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "cuntacı lider" ifadelerinde bulunmuştu.
CHP'li Özgür Özel'in 'cunta' sözlerine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, "CHP bu ülkede yolsuzluğun değil darbeciliğin de kitabını yazmıştır." ifadelerini kullanarak Özel'e tarih dersi verdi.
BAKAN HAKAN FİDAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: BAZI İFADELER KIRMIZI ÇİZGİDİR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayın programında Özel'in "cunta" ifadelerine tepki gösterdi. Fidan, şu ifadeleri kullandı:
"MANDACILIK PEŞİNDE OLSAYDIK NE EKONOMİK KRİZİMİZ, NE SİYASİ KRİZİMİZ OLURDU"
Yıllardır bu ülkede siyasette belli bir dilin kullanıldığını görüyoruz. Çok ağır eleştiriler var, bunun bir sınırı var. Bunlar yapılıyor, ediliyor, oy için yapılıyor, yıpratmak için yapılıyor bir noktaya kadar. Ama bazı şeyler var ki bu artık ağır şekilde gayretimize dokunuyor. Yani mandacı demek. Ben bunu duyduğum zaman birden bire benim bu vatanın bağımsızlığı ve güvenliği için kendi ellerimle seçip göreve gönderip bir daha geri dönmeyen çocuklar geldi aklıma. Ben bunu taşıyamam. Bu ülke yıllardır askeriyle, istihbaratçısıyla, polisiyle, siviliyle, örgütlerin içerisindeki elemanlarıyla kimsenin görmediği, bilmediği muazzam bir savaş veriyor bu ülkeyi bağımsız tutmak için, ayakta tutmak için.
Bir manda peşinde olsaydı Cumhurbaşkanımız ne bu kadar ekonomi krizimiz olurdu, ne siyasi krizimiz olurdu. Her şey tıkır tıkır giderdi. Biz bağımsızlık peşinde olduğumuz için bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz. Elhamdülillah üstesinden de geliyoruz. Kendi kendimize bunları yürütüyoruz.
Biz Amerika ile saygı içerisinde bir ilişki, karşılıklı menfaatle dayalı eşit ilişki içerisindeyiz. Bütün ülkelerle olduğumuz gibi ama bunu duymak gerçekten ağır bir konu. Bu eleştirinin ötesinde bu devletin tarihine ve bekasına yapılmış bir hakaret. Devlet olarak benim bunu taşımam mümkün değil. Bu manda lafını tarihin çöplüğünden çıkartıp bugüne taşımak başka bir psikolojinin ürünü. İktidar hırsıyla ne yaptığını bilmeyen, herhangi bir kutsalı tanımayan bir zihnin ürünü. Yani bazı konular kullanılmaz, bazı ifadeler kırmızı çizgidir. Bu ülkenin bir haysiyeti var, namusu var, şerefi var. Siz bu ülkeyle bu şekilde konuşamazsınız.
Belli sorunlarla uğraşırken hangi aracı, yani soyut aracı, somut aracı, zihin aracını, pratik araçları kullanacağınıza iyi karar vermeniz gerekiyor. Yani bütün bir savaş strateji dediğiniz konu zaten hedefe, düşmana hangi silahla ne zaman nasıl müdahale edeceğiniz, size müdahale ettiği zaman da minimum zayiatı nasıl vereceğiniz. Bütün bu strateji dediğiniz konu bunun etrafında döner. Şimdi biz ulusal rekabette yolumuza devam ederken bir takım sıkıntılar, zorluklar karşımıza çıktığı zaman, devlet yönetimi çok zor bir iş. Cumhurbaşkanımızın yıllardır büyük bir liderlik göstererek ortaya koyduğu çabayı aslında burada saatlerce, günlerce konuşsak, ben detaylı çözümlesem, hangi stratejik amaçların, hangi stratejik araçların, koordinasyon mekanizmalarının içeride ve dışarıda hesabı alan yüzlerce konuyu her bir olay için izah etsem burada haftalar yetmez buna.
Onun için devlet yönetimi, özellikle krizlerin olduğu bir yerde, büyük menfaatlerin olduğu bir yerde zor bir iştir. Mesuliyetli bir iştir, yani öyle rastgele olan bir konu değildir bu. Önemli olan istikrarı, bağımsızlığı, birliği, bütünlüğü sağlayıcı liderliği gösterebilmektir. Siz bunu yıkmaya yönelik adım atıyorsanız sizin yaptığınız bu siyaset değildir, bu başka bir şeydir.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN BİR SKANDAL DAHA! YİNE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Yaşanan gelişmenin ardından Şişli'de düzenlenen mitingde konuşan Özel, bir kez daha skandal ifadeler kullandı. Özgür Özel, "Erdoğan'a sesleniyorum, haddini bil tek adam! Haddini bil cuntacı!" hadsiz ifadeler kullandı.
TEPKİ YAĞDI
Özgür Özel'in açıklamalarına kısa sürede tepki yağdı.
"DİPSİZ BİR BATAKLIĞI TEMSİL EDİYOR"
Özel'in o skandal ifadelerine AK Parti'den sert tepki gösterdi. AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: CHP Genel Başkanı, şahsının ve vurguncu yol arkadaşlarının istikbali için Türkiye'yi ateşe atmak için çırpınıyor. CHP Genel Başkanı, bu memleketin gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının, samimi insanlarının duygularını sömürerek kendi siyasi hedeflerine yürümenin hesabını yapıyor. Bu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin. CHP Genel Başkanı; habis bir dili, karanlık bir zihniyeti, dipsiz bir bataklığı temsil ediyor
"CUNTACI CHP"
Özgür Özel: Ne anlatıyordum ben?
Söyleyim, martaval anlatıyorsun.
Recep Tayyip Erdoğan senin aklını almış çıldırıyorsun
Cuntacı CHP
"Siyasi eleştiri mi, nefret dili mi?"
Özgür Özel KAŞINIYOR
"Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan darbecidir, Erdoğan cuntacıdır, Erdoğan cuntanın başıdır."
Birini hırsızlıktan attılar, bunuda akıl sağlıksızlığından atacaklar anlaşılan.
Özgür Özel önce mitingde Erdoğan'a cuntacı dedi, ardından tansiyondan ölüyor bahanesiyle güle oynaya hapisten çıkardığı operasyon aparatı Mahir Polat'ın yanına gidip şovunu yaptı. Bunun adı Devlet benim demektir. Meydan okumaktır. Bu gece ne yaşandığını hala kimse anlamadı.
Ben artık samimi olarak Özgür Özel'in bu konuşmaları normal şartlarda yaptığını düşünmüyorum. Onu kurtarırsa yine Erdoğan kurtarır.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan gerekenleri anlatmış. Cunta Özgür Özel sizin ruhunuz siz çamur bataklığın içindesiniz. Başkasına sıçratma çabanız boşuna. Milletimiz bu oyuna gelmez.!
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