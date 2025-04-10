CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a hadsiz sözler! Tepkiler çığ gibi... "Bataklığın içindesiniz"

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CHP'li Özgür Özel'in 'cunta' sözlerine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, "CHP bu ülkede yolsuzluğun değil darbeciliğin de kitabını yazmıştır." ifadelerini kullanarak Özel'e tarih dersi verdi.

BAKAN HAKAN FİDAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: BAZI İFADELER KIRMIZI ÇİZGİDİR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayın programında Özel'in "cunta" ifadelerine tepki gösterdi. Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"MANDACILIK PEŞİNDE OLSAYDIK NE EKONOMİK KRİZİMİZ, NE SİYASİ KRİZİMİZ OLURDU"

Yıllardır bu ülkede siyasette belli bir dilin kullanıldığını görüyoruz. Çok ağır eleştiriler var, bunun bir sınırı var. Bunlar yapılıyor, ediliyor, oy için yapılıyor, yıpratmak için yapılıyor bir noktaya kadar. Ama bazı şeyler var ki bu artık ağır şekilde gayretimize dokunuyor. Yani mandacı demek. Ben bunu duyduğum zaman birden bire benim bu vatanın bağımsızlığı ve güvenliği için kendi ellerimle seçip göreve gönderip bir daha geri dönmeyen çocuklar geldi aklıma. Ben bunu taşıyamam. Bu ülke yıllardır askeriyle, istihbaratçısıyla, polisiyle, siviliyle, örgütlerin içerisindeki elemanlarıyla kimsenin görmediği, bilmediği muazzam bir savaş veriyor bu ülkeyi bağımsız tutmak için, ayakta tutmak için.

Bir manda peşinde olsaydı Cumhurbaşkanımız ne bu kadar ekonomi krizimiz olurdu, ne siyasi krizimiz olurdu. Her şey tıkır tıkır giderdi. Biz bağımsızlık peşinde olduğumuz için bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz. Elhamdülillah üstesinden de geliyoruz. Kendi kendimize bunları yürütüyoruz.

Biz Amerika ile saygı içerisinde bir ilişki, karşılıklı menfaatle dayalı eşit ilişki içerisindeyiz. Bütün ülkelerle olduğumuz gibi ama bunu duymak gerçekten ağır bir konu. Bu eleştirinin ötesinde bu devletin tarihine ve bekasına yapılmış bir hakaret. Devlet olarak benim bunu taşımam mümkün değil. Bu manda lafını tarihin çöplüğünden çıkartıp bugüne taşımak başka bir psikolojinin ürünü. İktidar hırsıyla ne yaptığını bilmeyen, herhangi bir kutsalı tanımayan bir zihnin ürünü. Yani bazı konular kullanılmaz, bazı ifadeler kırmızı çizgidir. Bu ülkenin bir haysiyeti var, namusu var, şerefi var. Siz bu ülkeyle bu şekilde konuşamazsınız.

Belli sorunlarla uğraşırken hangi aracı, yani soyut aracı, somut aracı, zihin aracını, pratik araçları kullanacağınıza iyi karar vermeniz gerekiyor. Yani bütün bir savaş strateji dediğiniz konu zaten hedefe, düşmana hangi silahla ne zaman nasıl müdahale edeceğiniz, size müdahale ettiği zaman da minimum zayiatı nasıl vereceğiniz. Bütün bu strateji dediğiniz konu bunun etrafında döner. Şimdi biz ulusal rekabette yolumuza devam ederken bir takım sıkıntılar, zorluklar karşımıza çıktığı zaman, devlet yönetimi çok zor bir iş. Cumhurbaşkanımızın yıllardır büyük bir liderlik göstererek ortaya koyduğu çabayı aslında burada saatlerce, günlerce konuşsak, ben detaylı çözümlesem, hangi stratejik amaçların, hangi stratejik araçların, koordinasyon mekanizmalarının içeride ve dışarıda hesabı alan yüzlerce konuyu her bir olay için izah etsem burada haftalar yetmez buna.

Onun için devlet yönetimi, özellikle krizlerin olduğu bir yerde, büyük menfaatlerin olduğu bir yerde zor bir iştir. Mesuliyetli bir iştir, yani öyle rastgele olan bir konu değildir bu. Önemli olan istikrarı, bağımsızlığı, birliği, bütünlüğü sağlayıcı liderliği gösterebilmektir. Siz bunu yıkmaya yönelik adım atıyorsanız sizin yaptığınız bu siyaset değildir, bu başka bir şeydir.