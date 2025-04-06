AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de: Özgür Özel yalan siyaseti yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, milli iradeye dil uzatıp skandal sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Özel yaptığı konuşmada iktidara yönelik skandal bir "cunta" benzetmesinde bulunarak yargıyı karalamaya kalktı.

ÖMER ÇELİK A HABER'DE

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulunuyor. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Esasında dışarıdaki bir takım şebekeler ve karanlık odaklar her seçimden sonra Cumhurbaşkanımıza yönelik "diktatör" ifadesine kullandılar. Demokratik ve siyasi sözlük çerçevesinde baktığımızda bütün askeri cuntaları ve antidemokratik bütün dayanağı her zaman CHP olmuştur.

CHP hiçbir şekilde demokratik bir irade tesis edemez. CHP'nin seçilmiş demokratik iradeyi çeşitli yöntemlerle yıpratmak ve zayıflatmaya çalışıyor.

"CHP'NİN YAZILIMINDAN DEMOKRASİ ÇIKMAZ"

Özgür Özel kurultayda seçilmiş iradeyi karşısına aldı ve halka hedef gösterdi. Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize saldırarak, "yalan" siyasetine başvurdu. Şu yine ortaya çıktı ki, CHP'nin yazılımında demokrasi çıkmaz.

"ÖZGÜR ÖZEL SİYASİ CEHALET İÇERİSİNDE"

"Cunta" dediğimiz şeyin bütün koordinatları ve üretimleri CHP'ye aittir. Özgür Özel siyasi cehalet içerisinde. Esnafı ve emekçileri hedef alarak "boykot" çağrısında bulunuyor. Özgür Özel'in siyasi kapasitesi Türkiye ile dünyanın ilişkilerini bozmaya yetmez. Bir yandan Türkiye'yi dışarıya şikayet eden bir yandan da hükümet ile yarışacağı zanneden içeriksiz bir siyaset ortaya koyuyor.