Doğum yardımına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de: 5 bin liraya kadar ödeme yapılacak

Doğum yardımı yönetmeliğine göre ilk çocuk için 5 bin, ikinci çocuk için bin 500, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. (Ekran görüntüsü)

Yayımlanan yönetmeliğe göre; 01.01.2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.