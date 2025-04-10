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Doğum yardımına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de: 5 bin liraya kadar ödeme yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 10.04.2025 05:25 Güncelleme: 10.04.2025 05:25
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Doğum yardımına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de: 5 bin liraya kadar ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte ilk çocuk için tek seferde 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

Milyonları ilgilendiren doğum yardımı yönetmeliği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğum yardımı yönetmeliğine göre ilk çocuk için 5 bin, ikinci çocuk için bin 500, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. (Ekran görüntüsü) Doğum yardımı yönetmeliğine göre ilk çocuk için 5 bin, ikinci çocuk için bin 500, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. (Ekran görüntüsü)

Yayımlanan yönetmeliğe göre; 01.01.2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular e-devlet kapısı ve bakanlığa bağlı diğer kanallar üzerinden yapılabilecek. (İHA)Başvurular e-devlet kapısı ve bakanlığa bağlı diğer kanallar üzerinden yapılabilecek. (İHA)

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvurular, e-Devlet ve Bakanlıkça belirlenen diğer kanallar aracılığıyla yapılacak. Doğum yardımına hak kazanmak için, annenin veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi gerekecek.

İkinci ve sonraki çocuklar için doğum yardımı ödemeleri, çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar sürecek. Doğum yardımı başvurusu, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay, diğer çocuklar için ise 5 yaşını tamamlayana kadar yapılabilecek.

Yönetmelik kapsamında yapılan doğum yardımı ödemeleri, hiçbir şekilde haczedilemeyecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak haksız yere doğum yardımı alan kişilerin, bu ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemesi gerekecek. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da yasal işlem yapılacak.

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Doğum yardımına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de: 5 bin liraya kadar ödeme yapılacak Doğum yardımına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de: 5 bin liraya kadar ödeme yapılacak Doğum yardımına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de: 5 bin liraya kadar ödeme yapılacak
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