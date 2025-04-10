İBB destekçisi Fransız Belediye Başkanı gözaltında! A Haber’de çarpıcı yorum: Hepsi İmamoğlu’nun neferi olmuş

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

ATİNA'DA İMAMOĞLU MÜCADELESİ

Yakınca, eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun Ankara ziyareti sırasında yaptığı bir açıklamaya da dikkat çekti. Papandreu'nun "Bu mücadele demokrasi mücadelesi. Sadece burada değil, Atina'da da devam ediyor" sözlerini hatırlatan Yakınca, bu açıklamanın İmamoğlu davasının yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını, uluslararası bir siyasi gündeme dönüştürüldüğünü gösterdiğini vurguladı. Yakınca ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözlere karşı sessiz kalmasını eleştirerek, "Özgür Bey de dönüp 'Sen ne diyorsun?' demedi" dedi.

BATICILIK REFLEKSİ

Gastronomi yazarı Vedat Milor'un Le Pen tartışmaları sırasında yaptığı bir paylaşıma da değinen Yakınca, konuyu "utanç verici" olarak nitelendirerek, Milor'un siyasi konularda açıklama yapmaması gerektiğini savundu. "Mesleğini severim, Vedat Bey'i takip de ederim ama bence siyasi konularda konuşmamalı. Çünkü çuvallıyor" diyen Yakınca, Milor'un Türkiye'ye yönelik olumlu açıklamalara karşı gösterdiği tepkinin Batıcılık refleksiyle ilişkili olduğunu dile getirdi.