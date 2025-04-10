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İBB destekçisi Fransız Belediye Başkanı gözaltında! A Haber'de çarpıcı yorum: Hepsi İmamoğlu'nun neferi olmuş

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 10.04.2025 00:58 Güncelleme: 10.04.2025 02:20
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İBB destekçisi Fransız Belediye Başkanı gözaltında! A Haber’de çarpıcı yorum: Hepsi İmamoğlu’nun neferi olmuş

Fransa’nın Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu kaynaklarını zimmete geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. 2016-2020 yılları arasında belediyede usulsüz işe alımlar yaptığı ileri sürülen Doucet hakkında açılan kamu davası Fransa’da siyasi sarsıntıya yol açtı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında Melih Altınok’un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Gaffar Yakınca, İmamoğlu’na desteğiyle tanınan Deucet’in de yolsuzluktan tutuklanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yakınca, İmamoğlu davasına destek verenlere ilişkin bir konuya değindi. Yakınca, “Avrupa'da, Amerika'da ne kadar Türk düşmanı varsa hepsi bu İmamoğlu davasının arkasında nefer oldular” dedi.

Fransa'nın Lyon kentinde siyasi gündem, Belediye Başkanı Gregory Doucet hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasıyla sarsıldı. Kamu paralarını zimmetine geçirme suçlamasıyla yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doucet'in, 2016-2020 yılları arasında Lyon Belediyesi'nde usulsüz işe alımlar gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Fransız yargı makamlarının yürüttüğü operasyonlar dikkatle takip edilirken, soruşturma kapsamında açılan kamu davası, ülkede siyaset ve kamu yönetimi ilişkilerini yeniden tartışmaya açtı. Doucet, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturmasına karşı verdiği destekle de kamuoyunun gündemine gelmişti. Konuya ilişkin konuşan uzman isimler A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TÜRK DÜŞMANLARI ARKASINDA!

Gazeteci Gaffar Yakınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava sürecine yönelik uluslararası desteklerdeki ortak bir noktaya dikkat çekti. Avrupa'dan Amerika'ya uzanan geniş bir siyasi çevrenin bu davaya taraf olduğunu belirten Yakınca, "Avrupa'da, Amerika'da ne kadar Türk düşmanı varsa hepsi bu İmamoğlu davasının arkasında nefer oldular" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

ATİNA'DA İMAMOĞLU MÜCADELESİ

Yakınca, eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun Ankara ziyareti sırasında yaptığı bir açıklamaya da dikkat çekti. Papandreu'nun "Bu mücadele demokrasi mücadelesi. Sadece burada değil, Atina'da da devam ediyor" sözlerini hatırlatan Yakınca, bu açıklamanın İmamoğlu davasının yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını, uluslararası bir siyasi gündeme dönüştürüldüğünü gösterdiğini vurguladı. Yakınca ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözlere karşı sessiz kalmasını eleştirerek, "Özgür Bey de dönüp 'Sen ne diyorsun?' demedi" dedi.

BATICILIK REFLEKSİ

Gastronomi yazarı Vedat Milor'un Le Pen tartışmaları sırasında yaptığı bir paylaşıma da değinen Yakınca, konuyu "utanç verici" olarak nitelendirerek, Milor'un siyasi konularda açıklama yapmaması gerektiğini savundu. "Mesleğini severim, Vedat Bey'i takip de ederim ama bence siyasi konularda konuşmamalı. Çünkü çuvallıyor" diyen Yakınca, Milor'un Türkiye'ye yönelik olumlu açıklamalara karşı gösterdiği tepkinin Batıcılık refleksiyle ilişkili olduğunu dile getirdi.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

KENDİSİ GİBİ DÜŞÜNMEYENLERE LİNÇ

Vedat Milor'un, Türkiye ve Fransa'yı karşılaştırarak "Fransa demokratik bir ülkedir, Türkiye antidemokratik geri bir ülkedir" ifadelerini kullandığını belirten Yakınca, bu tür yorumların bir "aşağılık kompleksi" yansıttığını söyledi.

Fransa'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet de bu zincirin bir halkası olduğunu belirten Yakınca, daha önce Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği bilinen Doucet'nin gözaltına alınmasının ardından, Avrupa'da demokrasi söylemi adı altında yürütülen bu desteğin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

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İBB destekçisi Fransız Belediye Başkanı gözaltında! A Haber’de çarpıcı yorum: Hepsi İmamoğlu’nun neferi olmuş İBB destekçisi Fransız Belediye Başkanı gözaltında! A Haber’de çarpıcı yorum: Hepsi İmamoğlu’nun neferi olmuş İBB destekçisi Fransız Belediye Başkanı gözaltında! A Haber’de çarpıcı yorum: Hepsi İmamoğlu’nun neferi olmuş
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